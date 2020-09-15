Меняет кресло мэра на депутатский мандат заксобрания глава Бердска Евгений Шестернин, сообщили источники

Сам Шестернин пока отказался от комментариев, но он вошел в список 38 единороссов, которым партия доверила представлять интересы в региональном парламенте. По информации редакции, глава покинет Бердск до истечения срока мэрских полномочий.

Мэр Бердска Евгений Шестернин принял присягу на верность городу и горожанам 7 декабря 2015 года

Вечером 15 сентября стало известно, что глава Бердска Евгений Шестернин вошел в список тех представителей "Единой России", которые займут депутатские места в законодательном собрании Новосибирской области нового созыва.

Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила Наталья Кошкина, секретарь регионального отделения ЕР. Но она отметила, что при это градоначальник имеет право отказаться от депутатского мандата и остаться управлять Бердском.

Вечером 15 сентября Евгений Шестернин сам прокомментировал свой уход в заксобрание Новосибирской области.

- Если можно, я воздержусь от комментариев, но в ближайшее время буду готов все рассказать, - сказал он в телефонном разговоре с "Курьер. Среда. Бердск" во вторник вечером.

Впрочем, как стало известно «Курьер. Среда Бердск» из достоверных источников, Шестернин намерен сменить кресло мэра на место депутата Законодательного собрания Новосибирской области.

В пользу этого говорит и тот факт, что из 170 прошедших в заксобрание кандидатов от «Единой России» выбрали только 38. В их числе и Шестернин. И вряд ли он будет «юлить» и подрывать доверие губернатора Травникова за два месяца до окончания своих полномочий главы Бердска.

На формирование регионального парламента нового созыва отводится несколько дней. Депутатскому корпусу нужно приступать к работе, принимать законы и бюджет, с которыми жить всей области.

Напомним, по итогам выборов депутатов 13 сентября 2020 по одномандатным округам, и по партийным спискам победили кандидаты от "Единой России" - они набрали большинство. Глава города возглавляет окружной список №16 единороссов. Он заявлял новосибирским СМИ, что если его выберут депутатом, то он пойдет в депутаты.

В регионе 38 округов и по каждому из них по 5 кандидатов от ЕР. Это 170 чел. Из них формируют 38 мандатов с учетом голосов, отданных за другие партии.

Срок полномочий Евгения Шестернина как мэра Бердска истекает в ноябре 2020 года. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.

В Законодательном Собрание Новосибирской области седьмого созыва будут представлены следующие политические объединения: партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», партия «Новые люди» и партия «Родина».

По одномандатным избирательным округам 27 мандатов получают кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», 6 – КПРФ, 2 – партия «Родина» и 3 мандата – кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения.