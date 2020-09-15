Две автоледи на сорок минут устроили серьёзный автомобильный затор в Бердске

ДТП без пострадавших произошло сегодня, 15 сентября, в вечерний час пик у перекрёстка улиц Островского и Ушакова. Столкнулись «Хёндэ ix 35» и «Ниссан Тиида». Обоими авто, по словам аварийного комиссара Евгения Ненашева, управляли женщины. Их транспортные средства отделались несколькими царапинами на кузовах. Но несмотря на незначительность повреждений от услуг аваркома водительница из «Хёндэ» по непонятным причинам отказалась. Она вызвала на место несущественного ДТП сотрудников ГИБДД. При этом проезд по улице Островского оказался полностью заблокирован для проезда другим автомобилям. Масла в огонь добавила фура, которой проехать из-за стоящих на его пути столкнувшихся легковушек не было вовсе никакой возможности. Вечерний час пик не замедлил отозваться солидной пробкой вдоль улицы Островского. Долгостояние продолжалось, по меньшей мере, минут сорок. Фура в конце концов развернулась и уехала. По приезду правоохранителей, автоледи из «Хёндэ» всё же «сдалась на милость» аварийному комиссару, который мигом «деблокировал» дорогу и заполнил «европротокол». — ПДД нарушила женщина на «Хёндэ», — объяснил схему произошедшего «Свидетелю» Евгений Ненашев. – Она осуществляла движение задним ходом с парковки и не увидела находящийся сзади автомобиля «Ниссан». Стоило ли упрямиться и создавать помеху для проезда другим водителям в течение довольно продолжительного времени из-за столь быстрого решения вопроса? Этот вопрос оставим на совести участницы ДТП из автомобиля «Хёндэ».
ДТП без пострадавших произошло сегодня, 15 сентября, в вечерний час пик у перекрёстка улиц Островского и Ушакова.
Столкнулись «Хёндэ ix 35» и «Ниссан Тиида». Обоими авто, по словам аварийного комиссара Евгения Ненашева, управляли женщины. Их транспортные средства отделались несколькими царапинами на кузовах. Но несмотря на незначительность повреждений от услуг аваркома водительница из «Хёндэ» по непонятным причинам отказалась. Она вызвала на место несущественного ДТП сотрудников ГИБДД.
При этом проезд по улице Островского оказался полностью заблокирован для проезда другим автомобилям. Масла в огонь добавила фура, которой проехать из-за стоящих на его пути столкнувшихся легковушек не было вовсе никакой возможности. Вечерний час пик не замедлил отозваться солидной пробкой вдоль улицы Островского.
Долгостояние продолжалось, по меньшей мере, минут сорок. Фура в конце концов развернулась и уехала. По приезду правоохранителей, автоледи из «Хёндэ» всё же «сдалась на милость» аварийному комиссару, который мигом «деблокировал» дорогу и заполнил «европротокол».
— ПДД нарушила женщина на «Хёндэ», — объяснил схему произошедшего «Свидетелю» Евгений Ненашев. – Она осуществляла движение задним ходом с парковки и не увидела находящийся сзади автомобиля «Ниссан».
Стоило ли упрямиться и создавать помеху для проезда другим водителям в течение довольно продолжительного времени из-за столь быстрого решения вопроса? Этот вопрос оставим на совести участницы ДТП из автомобиля «Хёндэ».