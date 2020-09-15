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Закрыли на карантин из-за коронавируса 4 школы в Новосибирской области

20:18 15.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заразились директор, педагоги, бухгалтер и работник пищеблока. Кроме того, ранее случаи заражения коронавирусом среди детей были обнаружены в девяти классах школ области.

Закрыли на карантин из за коронавируса 4 школы в Новосибирской области
В Бердске открыли новую школу

Количество закрытых на карантин школ в Новосибирской области возросло до четырех
Коронавирус выявили у преподавателей и у руководителя школы в Чановском районе

Количество школ в Новосибирской области, закрытых на карантин из-за случаев заражения коронавирусом сотрудников, увеличилось с двух до четырех, сообщил ТАСС во вторник министр образования области Сергей Федорчук. Среди заразившихся оказались преподаватели и директор школы.

Министр в понедельник на оперативном совещании сообщал о четырех случаях заражения коронавирусом среди сотрудников двух средних образовательных школ в Болотнинском районе Новосибирской области: два педагога, бухгалтер и работник пищеблока. Дети в данных учреждениях были отправлены на удаленное обучение. Кроме того, ранее случаи заражения коронавирусом среди детей были обнаружены в девяти классах школ области.

"У преподавателей и у руководителя в Чановском районе был выявлен коронавирус. До выяснения обстоятельств дети переведены на "удаленку" в обоих организациях и уже все контактные. Точно так же и в Болотнинском районе", - сообщил министр.

Министр ранее сообщал о том, что школы Новосибирской области, чередующие обычный и дистанционный форматы обучения, могут вернуться к штатному режиму работы в середине сентября - октябре. Однако в школах продолжится введение карантина в отдельных классах и школах в случае выявления коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 12 207. На данный момент за все время пандемии выздоровели 10 934 человек, скончались 398 человек.

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