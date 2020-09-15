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Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую
Первый пост после выхода из комы опубликовал Алексей Навальный из клиники Charite
20:39 15.09.2020
"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось", - написал он во вторник в Instagram.
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От редакции
Слава Богу, что остался жив.
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