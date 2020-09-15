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Вырос тариф на вывоз мусора с 12 сентября 2020 в Бердске. Смотрите документ

21:06 15.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Цена определена из расчета на одного человека. Такое решение было принято по указу антимонопольной службы.

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Вырос тариф на вывоз мусора с 12 сентября 2020 в Бердске. Смотрите документ
Стоимость возросла на копейку – с 59,88 до 59,89 рублей

В Новосибирской области с 12 сентября на одну копейку из расчета на одного человека возрос тариф на вывоз мусора. Об этом сообщается на сайте регионального департамента по тарифам. Стоимость вывоза одного кубометра мусора была 301 рубль 92 копейки, стала 301 рубль 97 копеек. Такое решение было принято по указу антимонопольной службы. Приказ № 185-ЖКХ вступил в силу 12 сентября 2020 года.

При перерасчете на одного человека, тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области увеличился на одну копейку, а именно с 59,88 рублей до 59,89 рублей в месяц.

Вырос тариф на вывоз мусора с 12 сентября 2020 в Бердске. Смотрите документ

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