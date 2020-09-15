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Выставлять счета в рублях начнет Netflix в России с 15 октября 2020

21:44 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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Также изменится юридическое лицо, представляющее услуги сервиса в России. Кроме того, стриминговый сервис будет локализован полностью на русском языке.

Выставлять счета в рублях начнет Netflix в России с 15 октября 2020
Netflix в России после 15 октября переведет расчеты с евро в рубли

Стриминговый сервис Netflix с 15 октября переведет расчеты с подписчиками с евро на рубли, изменится юридическое лицо, представляющее услуги сервиса в РФ. Об этом говорится в официальном письме, распространенном Netflix в понедельник.

"Во-первых, с 15 октября организация, предоставляющая вам услуги сервиса Netflix, поменяется на ООО "Развлекательный Онлайн-Сервис", - отмечено в письме. - Во-вторых, мы начнем выставлять счета в рублях вместо евро". Отмечается, что счета в рублях будут выставляться после 15 октября в соответствии с тарифным планом подписчика.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix будет локализован полностью на русском языке. Его оператором на территории РФ станет "Национальная Медиа Группа" (НМГ).

Как сообщили в пресс-службе Netflix, сервис доступен более чем на 30 языках по всему миру. Его англоязычная версия запустилась в России пять лет назад.

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