В $4 млрд оценила демократизацию Белоруссии оппозиция. Деньги просят у Европы

По словам белорусского политика Павла Латушко, ратующего за трансферт власти, страна также нуждается в реструктуризации долгов, поскольку обязательства серьезно давят на экономику.

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.

"Мы ожидаем (от ЕС. — Прим. ред.) фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Белоруссии. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трех-четырех миллиардов", — заявил оппозиционер на видеоконференции с журналистами.

Он уточнил, что это "оценки сравнительного характера", чтобы видеть реальную картину, нужно получить доступ к данным Минфина и Минэкономики.

По словам политика, Белоруссия также нуждается в реструктуризации долгов, поскольку обязательства серьезно давят на экономику.

"Третье — это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ и помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза", — цитирует Латушко РИА Новости.

Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин, в частности, заявил, что Москва в ближайшее время предоставит Минску государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.