В $4 млрд оценила демократизацию Белоруссии оппозиция. Деньги просят у Европы

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
"Мы ожидаем (от ЕС. — Прим. ред.) фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Белоруссии. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трех-четырех миллиардов", — заявил оппозиционер на видеоконференции с журналистами.
Он уточнил, что это "оценки сравнительного характера", чтобы видеть реальную картину, нужно получить доступ к данным Минфина и Минэкономики.
По словам политика, Белоруссия также нуждается в реструктуризации долгов, поскольку обязательства серьезно давят на экономику.
"Третье — это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ и помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза", — цитирует Латушко РИА Новости.
Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин, в частности, заявил, что Москва в ближайшее время предоставит Минску государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.