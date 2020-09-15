Насиловал 13 лет падчерицу с 13-летнего возраста отчим

Мужчина из Азнакаевского района Татарстана предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании насильственных сексуальных действиях над несовершеннолетней младше 14 лет.
По версии следствия, отчим в 2007 году и с 2010 по 2020 года насиловал падчерицу. Также мужчина все это время он применял к падчерице физическое насилие. Первый раз сексуальное насилие к девочке мужчина применил когда жертве было 13 лет.
Вину обвиняемый не признал, сейчас находится под стражей, сообщает управление СКР по Татарстану.
Недавно следователи передали в суд дело на сапожника из Татарстана, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки у себя в мастерской, сообщает moyalmetevsk.ru.