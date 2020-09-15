Насиловал 13 лет падчерицу с 13-летнего возраста отчим

Вину обвиняемый не признал, сейчас он находится под стражей, сообщает управление СКР по Татарстану.

Отчим надругался над девочкой, когда ей было 13 лет

Мужчина из Азнакаевского района Татарстана предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании насильственных сексуальных действиях над несовершеннолетней младше 14 лет.

По версии следствия, отчим в 2007 году и с 2010 по 2020 года насиловал падчерицу. Также мужчина все это время он применял к падчерице физическое насилие. Первый раз сексуальное насилие к девочке мужчина применил когда жертве было 13 лет.

Вину обвиняемый не признал, сейчас находится под стражей, сообщает управление СКР по Татарстану.

Недавно следователи передали в суд дело на сапожника из Татарстана, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки у себя в мастерской, сообщает moyalmetevsk.ru.