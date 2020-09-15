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Насиловал 13 лет падчерицу с 13-летнего возраста отчим

22:06 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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Вину обвиняемый не признал, сейчас он находится под стражей, сообщает управление СКР по Татарстану.

Насиловал 13 лет падчерицу с 13 летнего возраста отчим
Отчим надругался над девочкой, когда ей было 13 лет

Мужчина из Азнакаевского района Татарстана предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании насильственных сексуальных действиях над несовершеннолетней младше 14 лет.

По версии следствия, отчим в 2007 году и с 2010 по 2020 года насиловал падчерицу. Также мужчина все это время он применял к падчерице физическое насилие. Первый раз сексуальное насилие к девочке мужчина применил когда жертве было 13 лет.

Вину обвиняемый не признал, сейчас находится под стражей, сообщает управление СКР по Татарстану.

Недавно следователи передали в суд дело на сапожника из Татарстана, которого обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки у себя в мастерской, сообщает moyalmetevsk.ru.

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Отчимам дочь нравится больше, чем ее мать?

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