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"Боярскому плохо!": Упал в обморок перед прививкой от гриппа народный артист

22:24 15.09.2020
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70-летнему актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра в кабинете врача - "давление скакнуло". При падении он ударился головой о стену.

Боярскому плохо!: Упал в обморок перед прививкой от гриппа народный артист
«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!».

В кабинет тут же забежала главный врач поликлиники, а через пару минут вышла с последними новостями о здоровье Михаила Сергеевича.

- Все в порядке уже, не переживайте, - сообщила журналистам Ольга Иванова.

Как оказалось, перед тем как поставить Боярскому вакцину от гриппа, звездного пациента должны были осмотреть. Терапевт надавил на лимфоузлы, и у артиста, по предварительным данным, скакнуло давление. Боярский завалился на врача, свалившись со стула, и ударился головой о стену. К счастью, самому известному Д'Артаньяну России быстро оказали первую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Более того, придя в себя, Боярский решил не откладывать с вакцинацией и привился против гриппа, передает КП.

- Как часто делаю прививку от гриппа? Как жена скажет, тогда и делаю, - шутил Михаил Сергеевич, несмотря на неприятность, произошедшую с ним за полчаса до этого.

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