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Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

21:38 16.09.2020 Фото: instagram.com
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Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек.

Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков

За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позораПосле интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскортеЕщё 206 новостей

В сообщении также утверждалось, что раньше девушка занималась эскортом.
В начале августа во Владикавказе состоялась свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, однако счастье молодых продлилось недолго. С неизвестного номера спортсмен получил откровенные видео с участием девушки, похожей на его возлюбленную. В сообщении также утверждалось, что она якобы занимается эскортом. На кадрах темноволосая красавица позирует в нижнем белье, показывая язык адресату.
О прошлом невесты стало известно прямо в разгар свадьбы. По словам анонимного источника, кадры предназначались женатому бизнесмену, который состоит в списке Forbes. Несмотря на то что девушка сама из обеспеченной семьи, мужчина якобы обеспечивал её и одаривал дорогими подарками. О чём прекрасно догадывалась его законная супруга, которая и задумала отомстить подобным образом. Впрочем, никакого иного подтверждения этим словам нет.

Когда Заурбеку скинули это видео, он выскочил из-за стола, пошёл в комнату к ней (у осетин невеста отдельно стоит)... Он взял её за волосы, вывел на улицу и кинул на землю. Сел на корточки, начал плакать и спрашивать её: "За что ты так со мной?" - Источник.

Сейчас девушка уехала в Москву, а её отец попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Всего на свадьбу, которая обошлась в 8 млн, было приглашено около 500 человек. Впрочем, по данным канала Yobajur, разоблачение могло произойти и в другой день. Следующий источник подтвердил историю, но отметил, что разоблачающие видео прислали через четыре дня после торжества.

Источник: life.ru

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От редакции

Стали бы жениться, если бы вам прислали горяченькое видео с главной актрисой - вашей невестой?

Аноним, 25 августа 2020 13:44
НВР:
никогда
Аноним, 25 августа 2020 15:40
НВР:
Да
Аноним, 26 августа 2020 11:42
НВР:
Нет
Аги, 27 августа 2020 01:32
Мне кажется в не большом городе можно узнать девушку.. Тем более жених известная личность.. Может у жениха не было выбора.. А там он все знал.. И сомневаюсь что она проститутка.. И мне на них по фиг
Аноним, 27 августа 2020 01:34
Что за люди злые такие.отправляют см.может это смонтировано
Аноним, 27 августа 2020 02:54
НВР:
Подставили девченку, откуда у жены экс -- любовника телефоны его друзей и родственников
Аноним, 27 августа 2020 19:40
В наш век такие вопросы
Аноним, 27 августа 2020 04:04
НВР:
Конечно
Аноним, 02 сентября 2020 16:47
Он что не знал девушка она или нет
Аноним, 27 августа 2020 08:14
НВР:
Он ещё легко обошёлся с ней. Мое мнение.
Аноним, 27 августа 2020 08:27
А невеста кто по национальности?
Аноним, 27 августа 2020 08:32
Оставьте парня в покое.
Аноним, 27 августа 2020 09:54
НВР:
Нет.на месте жениха поступила бы так же
Наталья, 27 августа 2020 10:01
Оставьте их в покое, они молодые, ещё найдут своё счастье. Хотя невеста дрянь.
Аноним, 27 августа 2020 10:14
НВР:
Нет...!!!
Аноним, 27 августа 2020 10:21
Значит он её совсем не знал и не любил. Просто союз двух богатых кланов.
Девчонку жаль. Кто по молодости не совершал дерзких и не совсем моральных поступков...Слава всем что в мою молодость не было смартфонов))
выхлоп, 03 сентября 2020 16:23
ну каких богатых...? у нее отец милиционер на пенсии, мать бухгалтер.
Аноним, 27 августа 2020 10:23
НВР:
Нет.
Аноним, 27 августа 2020 10:38
НВР:
Да. Не важно что было до меня.
Аноним, 27 августа 2020 19:47
В моё время говорили ты себе во первых выбираешь мать своему ребёнку, а шалав ты себе и так найдёшь с кем развлечся
Аноним, 27 августа 2020 10:52
НВР:
Да,
Аноним, 27 августа 2020 11:28
Помню играючи ребёнком слышила разговор взрослых, что проститутка если нашла мужа и он её принял с этим. Эта девушка остаётся верной этому мужчине, остаётся благодарной, что он взял её с таким прошлым. Причём в постели лучшая для своего мужчины. И на сторону не смотрит, так как всё уже видала, и не кого кроме своего мужчины не хочет, она хочет спокойствия и крепкой счастливой семьи. А то, что мужчина поднял руку за прошлое ему минус. Я понимаю если в период их отношений изменила бы, и то если ты мужик уйди достойно. Как помню в институте кто то сказал уже не помню давно было "если мужик поднял руку на бабу, это мужик в юбке". И я с этим согласна, конечно слабый пол ответить не может. Это тоже самое когда взрослый человек подымает руку на ребёнка. Ребёнок ответить же не может? И сейчас может подумали, что я проститутка? Заступаюсь? Ответ нет. У меня счастливая семья, и никогда не занималась непристойными моментами. Но у меня есть знакомые, которым не завидовала и бывала осуждала. Но в итоге когда они встретили своих половинок всё изменилось, и это надо сказать спасибо их половинкам, семьи у них супер и дети тоже. И вообще когда человек любит он прощает. А так всё понятно с его стороны нет чувств. И Мадиночка не расстраивайся найдёшь себе лучше мужчину, который тебя полюбит, поймёт, и прикроет своим тылом.И невеста не дрянь. В чем она виновата перед вами? Что она захотела крепкой семьи? Что она действительно полюбила? Вот сидите и осуждаете? Радоваться надо, что остановилась и захотела начать с чистого листа.
Аноним, 27 августа 2020 14:40
Она была любовницей, содержанкой одного богатого мужчины. Это не проститутка, не путайте понятия.
Аноним, 27 августа 2020 11:46
НВР:
Все в этом мире не отличаются святостью
Аноним, 27 августа 2020 12:47
Сейчас почти все бляди, так что второй женой взял бы!
Аноним, 27 августа 2020 13:27
НВР:
Сценарий культового фильма '' Красотка '' в Осетии не канает.
Имхо, 31 августа 2020 22:24
В "Красотке" все по честному было,а тут сплошное враньё
Аноним, 27 августа 2020 13:34
Бред какой-то!!! Если девочка в белье показывает язык - это сразу экскортница, нет ну я понимаю, если там горячие сцены, там голову снесёт у любого, а там... Реально надо разобраться, кто то очень хотел сделать ему больно, вопрос кто и зачем. А для девушек наука, что из любой фотки могут перевернуть и вывернуть
Аноним, 27 августа 2020 19:52
А ты все фотки видел? Умник.
Аноним, 27 августа 2020 14:02
Он что думал она до него с мужиком не была, ау 21 век они с 14 знают больше
Аноним, 27 августа 2020 18:22
Ты тоже была до мужа с мужчиной
Аноним, 27 августа 2020 14:03
НВР:
Он правильно поступил нечего позрит весь род
Аноним, 27 августа 2020 14:59
НВР:
Ничего страшного, лишь бы не курила
Аноним, 27 августа 2020 15:07
НВР:
Низачто
Аноним, 27 августа 2020 16:13
НВР:
Неи, нужно было честно все рассказать
Аноним, 27 августа 2020 17:28
Он, может, и знал. Перед родственниками спектакль разыграл.
Аноним, 27 августа 2020 19:18
Не судите никого
Аноним, 29 августа 2020 21:24
Оговорить могут каждого. Не смог защитить своё счастье, свою любимую, за репутацию испугался...
Аноним, 29 августа 2020 21:32
Могла и завистливая подружка подставить.
Аноним, 29 августа 2020 21:35
Почему не выяснил, кто это сделал? Даже с невестой не поговорил, просто сбежал.
Аноним, 29 августа 2020 23:20
НВР:
Неприятно наблюдать, что она свой язык высовывает везде. Зачем она это делала?
Аноним, 30 августа 2020 01:45
НВР:
Оставьте их уже в покое.
Аноним, 30 августа 2020 11:40
Он жениться не хотел, вот и устроил спектакль перед своими родаками, типа смотрите какой я правильный.
Аноним, 30 августа 2020 11:47
Самое время вспомнить.
Ин.8:7 Кто из вас без греха, первый брось нв нее камень.
Толян, 30 августа 2020 15:20
На опубликованом фото с зеркалом явный фотошоп, т.к.лицом к нам девушка держит смартфон на уровне лица примерно, а в зеркало видно поднятым руку,хотя на переднем плане плечи опущены, других фото не видел.
Аноним, 30 августа 2020 17:57
Не нам их судить,не надо удивляться 21-век всё таки,обе молодые найдут ещё
Аноним, 30 августа 2020 19:33
Вы что им под кожу лезите?И гости молодцы настоящие друзья в инет все видео выложили не могли удержаться.
Аноним, 30 августа 2020 19:49
Хочется сказать, что те, кто так обеспокоен за честь своего рода, изменяют своим женам направо и налево )))
Аноним, 31 августа 2020 03:29
НВР:
Нет конечно.
Аноним, 31 августа 2020 22:42
Какая то мутная история. Ее знакомая,ходила в фитнес,где работала Мадина,говорит,что девушка вела себя прилично,глазками не стреляла,опой не крутила перед парнями,довольно скромная девица,как ей показалось. А так Заур красава конечно,его поддерживаю от души,хотя мог бы потом по тихому все решить. И кстати где фото ,как он не за волосы тащит? Там якобы 500 смартфонов было

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