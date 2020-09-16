После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте

Сорвавшаяся свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова наделала много шума. Во время торжества он получил откровенные кадры, где предстала его невеста Мадина, которую заподозрили в эскорте. После этого девушка сбежала в Москву: "семья не простила ей позора", а родной брат и вовсе впал в ярость, рассказали знакомые семьи спортсмена МК.
Её родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами - Знакомые семьи Сидаковых.
При этом якобы девушке помогает скрываться женатый мужчина, с которым она встречалась. Считают, что именно его супруга прислала на свадьбу злополучное видео.
Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет - Знакомые семьи Сидаковых.
Мадина и Заурбек познакомились случайно и не так давно — 28 апреля. У парня было не так много времени, чтобы узнать девушку получше, он всё время был в разъездах. Однако не все склонны верить в то, что его невеста действительно занималась эскортом, ведь она из обеспеченной семьи. А с женатым мужчиной, по некоторой информации, она встречалась три года назад и видео сняла тогда же. Спортсмен же сейчас старается не обсуждать больную тему и посвящает время тренировкам. "Ты никогда не сможешь понять, какой ты сильный, пока быть сильным не окажется твоим единственным выбором! Это и спорт, и все трудности твоей жизни!" — написал он недавно у себя в "Инстаграме".
Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он же так плакал на этой злосчастной свадьбе, как ребёнок... Заур, как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался таким же скромным, добрым и честным парнем - Знакомые семьи Сидаковых.
Источник: life.ru
Плюнула бы на всех и жила бы счастливо, уехав а другой город, а другие пусть завидуют. Посплетничали бы и заткнулись, как в нартских сказаниях о Шатане и Урызмаг, которые были, на секундочку, братом и сестрой по матери.
Тяжело судить. Но наверное нужно было невесте открыть правду. А так конечно унизили его перед всеми
Также
Нашел того подлого бесчестного человека, кто разрушает чужие жизни и посадил за распространение персональных данных и вторжение в частную жизнь, учитывая, что старшее поколение попало в больницу. И за доведение до самоубийства, чтобы эта жена своих детей через решетку видела. Почему она мужу не отомстила?
Не стала бы позориться! Разбежались бы да и ысе
Просто развелся
То же самое!
То же самое
УВ Заурбек гордые и спроведливых Мужчин Ковказа, паступают только так У тебя жизнь, и удача в переди,здоровье и счастье!!!!!
Понять, простить
ПАСТУПИЛ верно, это человек не русский ,а ДЖЕГИТ большото, Кавказа ,свая ,культура , итродиций Так паступают настоящий мужчина и точка ,!!!!!!!
Выгнал за обман
В конце концов можно было осведомить одного только новобрачного, причем до свадьбы.
А так это был подлый скрытый удар в самое сердце.
Нет,зло должно быть наказано.
Надеюсь это будет общим знаменателем в этом обсуждении.
Также у каждого здесь есть возможность убедиться на сколько дорого, нашим правоохранителям,
Брак и Семья защита которого гарантируется Конституцией.
Переламал ей все что можна
Он сделал всё правильно девочки нужны только его деньги
6967. Они что первый день в постели лежат, дети малые им что по 16 лет. В их возросте уже 10ками спали, позор то что раньше они не узнали друг друга хорошая пара вышла. Какая разница, раз они понравились и захотели друг друга вай Вай Вай
Точно также.
Задолбали парня. Что вы лезите в его жизнь. Ему сейчас поддержка нужна. А не ваши сплетни поганые.
Выгнал бы
Задолбали с этой свадьбой, это не новость ,надоели
Кто знает , какие чувства испытывала Мадина к тому мужчине , кто знает, что происходит в семье того мужчины???Кто может сейчас сказать , почему он остался с семьей , а не признался честно в любви к другой ???А может это и не любовь была с его стороны ...В общем , тут надо смотреть со всех сторон.Чего Заурбека жалеть ???Его итак вся страна , вся родня поддерживает...А Мадина что, не человек ???Разве ей не страшно, не больно, разве она не умеет плакать???Вот честно , в этой ситуации хочется поддержать Мадину и сказать ей, что скоро все обо всем забудут...А она должна быть сильной..Все имеют право на свой жизненный путь, у Мадины он таков...Так что , она сделалась от этого недостойной звания человека ??Пусть сейчас в меня летят тапки , но я поддерживаю Мадину , просто посылаю ей лучики добра и свои пожелания скорее оправиться от всей этой паршивой ситуации...Пусть эта девушка обязательно станет счастливой с достойным , мудрым мужчиной
Время лечить, пусть этот случай ЗАУРБЕКУ принесет огромное счастье, удачи в жизни.
Ненадо жениться на ком попало даже как девушка целуется сразу понятно об опыте
Да что мусолить эту тему, сколько можно об этом писать? Оставьте людей в покое, они сами как-нибудь разберутся. Такое ощущение что в мире больше нет проблем, нет ничего важнее этого.
Жена правильно поступила, молодец!!! Надо уважать чувства законной жены, не лезть в чужую семью. Жених тоже правильно поступил, это уже не жена, доверие к ней на 0