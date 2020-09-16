Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2020 года: что планировать, а что делать не стоит

Полнолуние – самый благоприятный день, чтобы закрыть все нерешенные вопросы и развязать проблемы, которые давно вас беспокоят.

Влияние Луны на здоровье и эмоциональное состояние человека – не просто таинственные мифы, а научно доказанный факт

Влияние Луны на здоровье и эмоциональное состояние человека – не просто таинственные мифы, а научно доказанный факт. Поэтому стоит знать, какие именно дела лучше всего планировать во время новой Луны и полнолуния.

На протяжении многих веков астрологи собирали информацию о том, как движется месяц по нашему небосводу и как это движение влияет на жизнь человека. В результате этих исследований появился лунный календарь, в котором подробно описаны все фазы Луны. Более того, существуют научные факты о том, что не только люди, но и растения, животные и даже вода управляемые этим ночным светилом. Если попробовать немного изменить свои привычки и начать выстраивать жизнь, опираясь на фазы Луны, то возможны серьезные изменения не только в вашем душевном, но и физическом, а также материальное положение.

Самое большое влияние на человека оказывают две основные фазы месяца: новая Луна и Полная Луна. Редакция собрала советы астрологов, что стоит планировать на эти дни, а от каких дел желательно отказаться в этот период.

Полнолуние в сентябре 2020 года

Полнолуние в сентябре 2020 года наступит 2 сентября в 8:23 утра. Это 14-15 лунный день, когда ночное небесное светило пребывает в знаке Рыб. Это довольно сомнительный союз, который может обострить чувствительность и восприятие окружения. Давайте разберемся, что именно стоит планировать на этот день, а какие дела лучше отложить.

Что стоит сделать в день полнолуния

Полнолуние – самый благоприятный день, чтобы закрыть все нерешенные вопросы и развязать проблемы, которые давно вас беспокоят. Астрологи рекомендуют быть предельно самодостаточными и не просить ни у кого поддержки. Из-за сильного диссонанса стихии Воды, Рыбы, с Луной в этот день лучше не допускать появления ситуаций, в которых вы частично или полностью зависите от окружающих вас людей.

Так как Луна будет находиться в Рыбах, этот день стоит посвятить семье и саморазвитию. Если есть возможность – запланируйте на этот день поездку на природу с самыми близкими людьми, или проведите вечер вместе, просматривая любимый фильм. В полнолуние можно заниматься домашними делами и всем остальным, что не требует особой концентрации внимания. В вечер 2 сентября также стоит на короткое время уединиться с природой и побыть наедине со своими мыслями. Чтобы все благоприятно в будущем складывалось, стоит внимательнее относиться к деталям.

Что не стоит делать в день полнолуния

Астрологи предупреждают, что в этот период Луна особенно активна, поэтому энергетически сильно влияет на все аспекты земной жизни. В полнолуния рекомендуется воздержаться серьезных начинаний: запускать новые проекты, приступать к кардинально новой для вас работе или переезжать в новое жилье. Не стоит в этот день менять внешний вид. Кардинальные и необратимые изменения вроде смелой стрижки опасны, так как под действием импульса можно наломать дров.

Не рекомендуется в этот день выяснять отношения и усложнять отношения с близкими. Под влиянием полной Луны люди часто необъективно оценивают определенные ситуации или придают слишком большое значение мелочным ситуациям. Докопаться до истины не получится, а вот испортить отношения на ровном месте – очень даже запросто.

Новолуние в сентябре 2020 года

Hoвoлуниe пpoизoйдeт 17 Ceнтябpя 2020 гoдa в 14:01 в зодиакальном coзвeздии Девы. Это время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Какие именно планы строить в день Новолуния, рассказываем ниже.

Что стоит сделать в день новолуния

Астрологи твердят, что период новолуния является прекрасным временем для изменений. Именно в это время можно без колебаний браться за воплощение давней мечты или начинать новое дело. К тому же молодая Луна является благоприятным фактором не только для радикальных решений, но и для отказа от вредных привычек.

Если вы уже долгое время мечтаете изменить что-то в своей жизни, лучше всего сделать это именно во время новолуния. Новая Луна действительно способствует детальному самоанализу и благоприятна для поиска внутренней гармонии.

В период новой Луны повышается активность обменных процессов, жидкость хорошо впитывается через кожу и равномерно распределяется по всему телу. Поэтому, 17 сентября стоит провести процедуры очищения организма, принимать теплые целебные ванны с морской солью и ароматическими маслами.

Что не стоит делать в день новолуния

За несколько дней до новой Луны, а также 2-3 дня спустя у многих из нас могут появиться заметные изменения в поведении, настроении и здоровье. В темные дни без Луны некоторые люди особенно переживают одиночество, подвергаются пессимистическим настроениям, кому-то не дают спать тяжелые мысли и тайные страхи, а подсознание диктует свою волю. Астрологи советуют, что в этот период нельзя слишком углубляться в себя, подвергаться апатии и серьезно воспринимать негативные мысли. Этот период нужно провести в социуме, как можно больше общаться с близкими и приятными вам людьми.

Источник: bhub.com.ua