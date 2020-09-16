За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора

В то, что Мадина была эскортницей, конечно, мало кто поверил

Сорвавшаяся свадьба всемирно известного борца из Осетии Заурбека Сидакова обрастает все новыми слухами. Мы узнали у знакомых семьи Сидаковых, что сейчас происходит с выгнанной невестой, которую заподозрили в работе "эскортницей" (компрометирующие видео прислали приглашенным в момент свадьбы). Мадину выгнала ее собственная семья, сейчас она в Москве. Заурбек ищет утешения в тренировках.

- У них очень скромная семья и это очень большой удар для них, - предупреждают близкие семьи Сидаковых, рассказывая о жутком инциденте на свадьбе. – Маме Заура до сих пор плохо.

- Говорят, что на свадьбе планировали гулять два дня?

- В первый день, когда молодые расписались, гуляли во Владикавказе, в лучшем ресторане. Свадьба была очень шикарная, среди гостей много известных людей. В общей сложности деньгами гости подарили молодой семье 8 миллионов руб. После торжества в ресторане новобрачные уехали в дом мужа, как положено. И уже там на следующий день состоялся новый пир – накрыли стол еще для 500 человек, которые не смогли приехать в ресторан.

- То есть первая брачная ночь у молодых уже была?

- Да, молодая жена проводит первую ночь в родительском доме мужа. По осетинской традиции, на второй день, когда собираются гости, невеста должна весь вечер простоять в углу, опустив глаза. Но современным невестам разрешают, пока гости гуляют, просто уйти в другую комнату. Так было и с Мадиной.

- На второй день были уже другие гости?

- Ну, разумеется, снова была вся ближайшая родня и друзья. А остальные гости в основном из сельской местности, которые не были накануне в ресторане. Еще съехались пацаны – борцы из Дагестана и Чечни. Даже певицу с собой привезли! Они очень уважают Заура, по 200 тысяч на свадьбу дарили. И вот, когда на второй день сидели, люди прямо за столом стали получать сообщения с полуодетой Мадиной.

- Сразу поднялся шум?

- Нет, просто Заур в какой-то момент уткнулся в свой телефон, а потом вдруг вскочил и кинулся в комнату к Мадине. А потом все увидели, как он ее прямо за волосы вытянул во двор и бросил на землю. А сам сел на корточки и разревелся как ребенок.

- Что было дальше?

- Пацаны сразу его схватили и увезли в сторону Дзинаги (селение в горах – авт.). Матери Заура стало плохо, отца Мадины вообще в больницу забрали с сердечным приступом. На следующий день сказали, что Мадина пыталась свести счёты с жизнью, но ее вовремя спасли.

- Нет такого варианта, что Заур простит свою молодую жену?

- Нет, конечно! Вернее, дело его, но едва ли. Тем более столько уважаемых людей видели это! У нас парни выгоняют молодых жен, даже когда они просто не девственны. Если это выясняется в первую брачную ночь. Ее даже ее собственная семья не приняла обратно.

- И выслала Мадину в Москву?

- Нет, она сама от своей семьи и сбежала. Он не простили ей позора. Говорят, что ее родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами.

- А она жива вообще?

- Говорят, что Мадине снял квартиру в столице ее возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.

- Неужели все вот так сразу безоговорочно поверили, что видео-селфи доказывают порочное прошлое Мадины? У многих школьниц в соцсетях фото покруче!

- В то, что Мадина была эскортницей, конечно, мало кто поверил. Она из богатой семьи, ей это ни к чему. Но вот то, что она была влюблена в женатого, оказывается, знали некоторые ее подруги. Только было это 3 года назад. И ролики тоже трехлетней давности.

Заур, конечно, мало ее знал. Он все время был в разъездах, дома редко появлялся. А познакомились они с Мадиной только 28 апреля – случайно. Ему могли бы другую девушку сосватать, с проверенным прошлым. Но он захотел эту, повелся на яркую внешность.

- Как сейчас Заур?

- Нормально, насколько это вообще возможно. Сейчас тренируется в горах, готовится к соревнованиям. Тему Мадины даже с друзьями не обсуждает. Все сделали вид, будто ничего не было. Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он же так плакал на этой злосчастной свадьбе, как ребенок... Заур как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался таким же скромным, добрым и честным парнем.

Судя по постам Заурбека в соцсетях, он действительно вернулся к активной жизненной позиции. До свадьбы чемпион долго не вел свою страничку, видимо, не до того было. А сейчас регулярно выкладывает фото и видео с тренировок. Пишет, что все, о чем он сейчас мечтает – олимпийская медаль как у Сослана Рамонова (российский борец вольного стиля осетинского происхождения – Авт.). Под постом ободряющие комментарии от родни и друзей: «Наш самый лучший, самый родной! Первый во всем, нас ничем и никем не сломить!»

Мы попросили прокомментировать ситуацию известного адвоката с осетинскими корнями Константина Трапаидзе:

- Это событие вызвало повышенный интерес, так как молодожены очень видные: он чемпион, она красавица. Конечно, у обоих стресс. И многие сейчас задаются вопросом, какие третьи лица оказались настолько заинтересованы в том, чтобы испортить молодым людям свадьбу и репутацию, что пошли на обнародование глубоко личных материалов?

Насчет заявления, что девушка работала в эскорте – это, конечно, перебор! Такое она не смогла бы утаить от семьи и окружающих. Но вообще ревность кавказских женихов и мужей нередко приводит к настоящим трагедиям.

Что касается женской чести, среди осетин бытуют разные взгляды – от радикальных до либеральных. Но в целом осетины народ многоконфессиональный, интеллигентный и высокообразованный и отрицать наличие у 25-летней девушки личной жизни до свадьбы могут только ханжи и лицемеры.

Думаю, если бы молодые больше доверяли друг другу и обсудили бы некоторые вещи до свадьбы, ничего бы этого не было. Я желаю им достойно пройти это испытание. В конце концов, ничего особо страшного не случилось. Заурбек ничего не комментирует, это очень по-мужски. Конечно, было бы еще лучше, если бы они просто переговорили между собой и расстались по-тихому. Но все равно постепенно все забудется.

Останется только вынесенный урок: быть более разборчивыми, делясь с кем-либо своими фотографиями. А вообще нам всем пора выработать иммунитет ко всему этому публичному хайпу, перед которым мы все беззащитны.

- А с юридической точки зрения Мадина может в такой ситуации обратиться в суд?

- Если видео были похищены с ее личных гаджетов и распространены с целью опорочить ее и подорвать ее репутацию, можно с этим разбираться. Но вообще в подобных случаях найти защиту у государства крайне трудно. Не думаю, что Мадина захочет устраивать из этого дополнительный хайп.



Источник: МК