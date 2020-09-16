Каким будет Осеннее равноденствие в високосный 2020 год? Прогноз на осень

Осеннее равноденствие — время, когда мир переходит на новый энергетический уровень. 22 сентября у многих людей появится шанс начать жить в гармонии с собой и миром, что особенно полезно в високосный год.

Важно понимать, что равноденствие — это не просто время, когда световой день становится равен ночи. Именно 22 сентября 2020 года наступит астрономическая осень: все начнет двигаться к зиме и холодам. Неудивительно, что многих могут одолеть мрачные мысли и депрессивные настроения. Но поддаваться тревогам нельзя. Редакция сайта dailyhoro.ru подготовила для вас способы борьбы с осенней депрессией и астрологический прогноз на осень, чтобы дела шли удачнее.

День осеннего равноденствия в високосный год

Согласно прогнозам, день осеннего равноденствия в 2020 году будет непростым. Переход на новый энергетический рубеж будет сопряжен со множеством испытаний. Даже мимолетная мысль 22 сентября может радикальным образом развернуть жизнь, не говоря уже о словах и поступках. 2020 год — високосный, поэтому как бы внутренне мы ни стремились к спокойствию, нас ждут события, которые могут резко изменить судьбу.

Осень 2020 года принесет с собой крутые виражи и новые проверки на прочность. 22 сентября Солнце перейдет в Знак Весы, а день станет равен ночи. Это астрономическое событие внесет свои коррективы в нашу размеренную жизнь. Как правило, осеннее равноденствие не представляет собой угрозу, ее принесет високосный год, который считается катализатором негатива.

Но не следует думать, что Вселенная оставит нас без возможности сдержать удар и выстоять. Сложный период и испытания позволят многое осознать, понять, осмыслить, поменять взгляды на жизнь и свою сущность. Любая мысль 22 сентября будет материальна, а это значит, что исполнятся как сокровенные мечты, так и страхи. Постарайтесь отследить свои мысли — вы должны стать их хозяином, а не покорным слугой.

Астрологический прогноз на осень

Любовь и отношения. Равноденствие — точка равновесия, поэтому это отличный шанс, чтобы гармонизовать личную жизнь. 22 сентября может стать хорошей отправной точкой для того, чтобы начать движение к счастью по новой траектории. Но учтите, отношения могут попасть под град недопониманий, взаимных упреков, претензий и обид. Чтобы защитить себя от подобного не только 22 сентября, но и в течение всей осени, постарайтесь сглаживать конфликты, быть терпеливее к близким, чаще добавлять в привычные совместные дела нотки флирта. Важно сохранить любовь, верность, взаимопонимание, не поддаваться на провокации, которыми будут наполнены дни из-за сложившейся астрологической ситуации.

Работа и деловые вопросы. Статичность високосного года, а затем и день осеннего равноденствия могут негативно сказаться на некоторых деловых вопросах. Причем развитие некоторых проектов может неожиданно застопориться по различным обстоятельствам, не всегда принося ожидаемый результат. По мнению астрологов, начиная с 22 сентября и вплоть до ноября стоит заняться переосмыслением важных целей. Это время подходит для медленной неторопливой адаптации, повторения пройденного, закрепления достигнутого. Не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах, тогда все сложится удачно и получится сохранить равновесие и спокойное расположение духа.

Деньги и расходы. Осеннее равноденствие — время перехода на новый виток развития, поэтому это крайне неудачный период для вложений, кредитов и рисковых махинаций с деньгами. Повремените с крупными покупками до ноября: сейчас не стоит демонстрировать окружающим свое финансовое благополучие. Лучше вплотную заняться избавлением от долгов и борьбой с шопоголизмом. 22 сентября будут сильны обряды, ритуалы и приметы. Рекомендуем познакомиться с ними и применить при необходимости.

Осеннее равноденствие в 2020 году — волнительный день. Но пусть вас не смущает энергетика високосного года. Да, не обойтись без трудностей, но упорство, воля и позитивное мышление помогут обойти все неурядицы и сделать осень более удачной.

Источник: dailyhoro