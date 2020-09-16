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Деньги / Общество

Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство

13:20 16.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

Выплаты многодетным семьям с 10 сентября 2020 установило правительство
Кабмин одобрил внесение изменений по выплатам многодетным семьям

О внесении изменений в распределение объёмов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год, утверждённое приложением 34 (таблица 140) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает сайт правительства РФ.

Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, в полном объёме.

Решение Правительства:

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

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От редакции

Сколько у вас детей?

Наталья, 15 сентября 2020 12:55
Да а если ребёнок 4ый и рождён в 19году,а на 3его пособие получали, то не будет этих выплат
Аноним, 15 сентября 2020 16:21
НВР:
3
Аноним, 15 сентября 2020 18:13
НВР:
4
Аноним, 16 сентября 2020 03:31
НВР:4

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