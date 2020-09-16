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Деньги / Общество

Кому выплатят до 15 000 рублей по постановлению Мишустина и на каких условиях?

09:55 16.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Приятный денежный сюрприз приготовило для российских граждан правительство в 2021 году. 

Кому выплатят до 15 000 рублей по постановлению Мишустина и на каких условиях?
До 15 тысяч рублей: россиянам приготовили приятный сюрприз

В следующем году некоторым россиянам выдадут деньги. Чтобы рассчитывать на эти выплаты, нужно соответствовать ряду условий.

Так, получить деньги смогут те граждане, которые провели свой отпуск, не выезжая за пределы России. Выплаты вели в нынешнем году, однако власти приняли решение продлить кэшбек за путешествия по территории РФ.

Сообщается, что в соответствии с государственной программой в 2021 году граждане РФ смогут вернуть себе за путешествия в пределах своей родины от 5 000 до 15 000 рублей. Первое условие для получения средств — продолжительность проживания в гостинице или тура должна составлять минимум 4 ночи. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, влияющее на получение выплаты — тур должен стоить не менее 25 000 рублей.

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От редакции

Вы соответствуете условиям выплат?

Аноним, 13 сентября 2020 23:32
Когда будет готово нам выплаты по уходу за ребенком инвалидом
Аноним, 14 сентября 2020 07:34
Какие деньги по уходу ?
Аноним, 14 сентября 2020 13:06
НВР:
Да
Аноним, 15 сентября 2020 09:40
НВР:
Нет

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