Детальный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года для каждого знака зодиака: Прислушивайтесь к голосу сердца

Астрологи расскажут, как планеты и звезды повлияют на нас и наше настроение, а также о том, можно ли им противостоять.

Астрологи расскажут, как планеты и звезды повлияют на нас и наше настроение, а также о том, можно ли им противостоять

Гороскоп поможет вам провести эти семь дней с пользой, привлечь удачу, стать успешнее во всех сферах жизни. Астрологи расскажут, как планеты и звезды повлияют на нас и наше настроение, а также о том, можно ли им противостоять.

Первое и самое главное наблюдение на период с 14 по 20 сентября касается интуиции. Астрологи советуют прислушиваться к голосу сердца и научиться распознавать знаки судьбы. Ночные светила постараются помочь, но не напрямую, а через скрытые послания, которые появятся на нашем пути уже с понедельника.

Овен

Овнам стоит в первую очередь избавиться от вещей, которые приводят к черной полосе. Сюда можно отнести всё то, что расстраивает, пугает, заставляет терять уверенность в себе. Астрологи рекомендуют поменьше общаться с токсичными людьми и сторониться тех, кто пытается манипулировать, добиваться своего обманом.

Наиболее удачными днями можно считать четверг, пятницу и субботу. В это время звезды будут в гармонии с планетами, так что Овнам улыбнется удача в финансовой сфере. Можно преуспеть и в любовных делах, если взять инициативу в своих руки. Сейчас важно не пускать дела на самотек, особенно в понедельник и вторник — в неблагоприятные дни.

Телец

На этой неделе звезды дают Тельцам шанс преуспеть во всех сферах жизни. Можно даже пойти на риск, но если ситуация оправдывает такие действия. Это будет очень прибыльное время, в которое можно достичь больших высот в работе и бизнесе. Звезды на стороне Тельцов: благоприятны новые проекты, сложная работа, дорогостоящие покупки.

Если на горизонте финансовые проблемы, то избавиться от них помогут три простых способа. А вот скупость может аннулировать успех и привести людей данного Знака к фиаско. Также эксперты советуют следить за самым главным — за своим здоровьем. Без хорошего самочувствия не получится повысить продуктивность.

Близнецы

Любовная сфера для Близнецов будет самой важной. Сильный заговор на любовь поможет в обретении счастья, особенно если Близнецы уже знают того, кто им нравится. Если нет, то можно начать знакомство с интересными людьми. Это отличное время для свиданий, романтики, общения в реальной жизни и в социальных сетях.

В целом неделя будет спокойной и стабильной. Энергетика звезд и планет немного ослабнет после 18 числа, но это не отразится на удаче. В финансовой сфере весь этот период благоприятен для переговоров, начала новых проектов, а также для решения юридических вопросов. Также с 14 по 20 число можно брать отпуск и устраивать себе небольшой отдых.

Рак

Ракам полезно будет сменить обстановку, отправиться в путешествие или деловую поездку, в другой город к друзьям или родственникам. Это поможет избавиться от накопленной усталости и отрицательных эмоций. В свободное время астрологи советуют пользоваться медитацией на очистку от негативных программ. Это прекрасное время для духовных практик.

Лучше отказаться от больших физических нагрузок и не задерживаться на работе. Близким и второй половинке потребуется чуть больше внимания от Раков. Астрологи настоятельно рекомендуют не заниматься жилищными вопросами, не покупать квартиры и другую недвижимость. В трудных ситуациях нужно советоваться с самым близким человеком.

Лев

В первые два дня недели звезды и планеты образуют сложную для Львов комбинацию. Она может спровоцировать ссоры и скандалы, понижение общего тонуса организма. Можно воспользоваться специальными приемами, которые помогут усилить энергетику. Астрологи рекомендуют больше отдыхать, чаще посещать людные места и не избегать развлечений.

Конец недели идеально подходит для духовного развития. Общение с интересными, мудрыми и яркими людьми поможет Львам обрести вдохновение и мотивацию. Также полезно будет посвятить себя самообразованию, получению новых знаний. В любовной сфере лучше пока всё оставить на своих местах и не принимать важных решений. Возможно, всё решится само собой.

Дева

Девам желательно как можно меньше общаться с представителями агрессивных Знаков Зодиака. Такие люди порождают негатив вокруг себя, а Девы на этой неделе очень уязвимы. Звезды лишат Дев энергетической защиты, поэтому неприятные личности будут влиять на них более ощутимо. Это идеальное время для уединения или домашних дел. В длительных отношениях эти семь дней отметятся прохладой.

Зато 17 сентября звезды и планеты будут самыми созидательными, поэтому четверг лучше полностью посвятить рабочим задачам. Так Девы смогут разгрузить конец недели и отдохнуть на выходных без ненужных мыслей о незаконченной работе.

Весы

Для Весов неделя будет относительно благоприятной. Только в среду и четверг стоит быть немного осторожнее в любви и делах. Найти решение важной проблемы помогут друзья и родственники, а настроение улучшит методика холотропного дыхания. Астрологи советуют быть осторожнее при составлении и редактировании документов.

Остальные дни недели будут более благоприятными, поэтому можно сфокусироваться на самых важных делах. Это удачное время для поездок и смены обстановки. Энергия звезд благоприятствует встречам и знакомствам, совместному досугу с семьей. Лучше не оставаться долго в одиночестве: это негативно скажется на удаче.

Скорпион

Вполне возможно, что последние несколько недель для Скорпионов были не самыми легкими или приятными. Настало время как следует отдохнуть, если, конечно, есть такая возможность. Улучшить самочувствие и настроение за эту неделю помогут три полезные практики.

Возможно, на этой неделе о помощи попросят друзья или родственники. Астрологи не советуют отказывать. Суббота и воскресенье станут днями энергетического подъема, поэтому если и оказывать помощь близким, то только в конце недели. Также на выходных многих Скорпионов ожидают приятные знакомства. Возможно, это будет начало головокружительного романа.

Стрелец

Очень благоприятная неделя у Стрельцов: им необходимо будет побороть прокрастинацию и собрать всю свою волю в кулак. Заговоры от лени и апатии пригодятся в будние дни. Это идеальное время для работы, бизнеса, начала новых проектов и продвижения идей. Нужно действовать, пока звезды на стороне Стрельцов.

Не обойдется и без неурядиц. В середине недели ожидаются непредвиденные расходы. Лучше не торопиться с решениями и не разбрасываться деньгами направо и налево. Начало недели прекрасно подойдет для смены имиджа, посещения парикмахера, стилиста, обновления гардероба. Очень важно общаться с добрыми и не токсичными людьми.

Козерог

У Козерогов начинается период финансовой активности. Можно смело совершать дорогостоящие покупки, начинать новые дела, менять работу, садиться за стол переговоров. Звезды и планеты помогут людям данного Знака избавиться от вредных привычек, которые мешают разбогатеть. На выходных можно брать работу на дом: усилия окупятся.

В любовной сфере у Козерогов ожидается затишье. Всем, кто находится в отношениях, стоит подарить второй половинке больше свободы. Свободным Козерогам пока лучше приостановить знакомства и поиски. Исключение составит тот случай, когда какой-нибудь человек сам проявит активность и инициативу. Проявление симпатии лучше не оставлять без внимания.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям избавиться от обиды и перестать злиться. На этой неделе лучше избегать негатива, особенно в отношении близких людей и второй половинки. Такие чувства могут отпугнуть удачу. Нужно научиться прощать людей за их проступки и ошибки. Эта неделя пройдет под девизом «прощай и будешь прощен».

В финансовых делах Водолеев ожидает некоторый застой. Возможно появление неурядиц, но ситуация не окажется критической. Людям этого Знака хватит сил, чтобы удержаться на плаву. Самыми сложными станут первые три дня недели. В этот период астрологи советуют никому не рассказывать о своих планах.

Рыбы

У Рыб начинается благоприятный период для поиска второй половинки, для начала новых и завершения изживших себя отношений. Эксперты советуют пользоваться методикой под названием квадрат Пифагора, чтобы проверять совместимость с понравившимися людьми. Она поможет не сделать ошибку уже на начальном этапе отношений и избежать неверного выбора.

В финансовом направлении возможны резкие взлеты и падения, особенно с 16 по 19 сентября, пока звезды и планеты будут в легком диссонансе. В этот период желательно не совершать дорогостоящих приобретений, не нарушать обещаний и не выходить за рамки дозволенного. Лучше тихо и мирно трудиться над поставленными задачами.

Астрологи отмечают, что на этой неделе успешными могут стать самые сильные духом Знаки Зодиака. У этих людей будет много терпения и много энергии, которую они смогут направить в нужное русло. Старайтесь оставаться спокойными и собранными.

Источник: dailyhoro.ru