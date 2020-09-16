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Точный гороскоп на среду 16 сентября: Водолеям и весам повезет сегодня

00:23 16.09.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день серьезная неприятность грозит Скорпионам – они могут оказаться в горьком одиночестве.

Точный гороскоп на среду 16 сентября: Водолеям и весам повезет сегодня
Весам светят любовные успехи, а Скорпионам грозит горькое одиночество

Гороскоп 2020 спрогнозировал, что в среду, 16 сентября, главными счастливчиками будут представители знака Зодиака Водолей.

Еще одному знаку – Весы – насулили амурные успехи, сообщает Главред.

В этот же день серьезная неприятность грозит Скорпионам – они могут оказаться в горьком одиночестве.

Что водным знакам Зодиака "подготовлено" на среду

Скорпион
Самоконтроль может помочь вам не остаться наедине с собой. Помните, что вы имеете изъяны, и прощайте слабости другим.

Рак
Можно посвятить время общению. Друзья вам могут помочь в любовной сфере и на карьерном поприще. Не стоит быть должником.

Рыбы
В финансовых делах возможны небольшие приятные изменения. Вы можете помогать, и вам могут помочь.

Что земным знакам Зодиака "подготовлено" на среду

Дева
Откажитесь от магии, иначе можно приманить "нечисть". Могут возникнуть серьезные проблемы, чтобы их избежать – будьте аккуратны, контролируйте себя, не гуляйте без сопровождения и откажитесь от неразумного риска.

Телец
Берегите деньги. Лучше не участвовать в пьянках и остерегаться высоты. Контролируйте себя.

Козерог
Готовьтесь к тому, что свою позицию придется отстаивать. Забудьте о неразумном риске, "реформировании" деятельности и принятия непростых решений, которые могут повлечь негатив.

Что огненным знакам Зодиака "подготовлено" на среду
Овен

День не подходит для неоправданного риска, противопоказана агрессия и прогулки без компании. Пока не стоит строить планы.

Стрелец
В шумной компании на вас могут повлиять, а это вам ни к чему. Авторитет может упасть из-за легкомысленности.

Лев
Забудьте обо всем, что таит опасность, и "отключите" агрессию. День не подходит для выстраивания планов.

Что воздушным знакам Зодиака "подготовлено" на среду
Водолей
День очень удачен для поиска вещей, которые были потеряны. Ожидается радостный день, взлет эмоций. Можно общаться с детьми и активно отдыхать.

Близнецы
Постарайтесь не попадать в темноту, вам противопоказаны компании, которые создают много шума. Постарайтесь видеть суть вещей и не поддавайтесь влиянию.

Весы
Вам запрещено самим вредить себе, в частности, пить спиртное. Прогнозируются амурные успехи. Вас будут беспокоить финансовые дела.

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