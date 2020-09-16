Настя расстроится: Экс-супруг Волочковой женится на ведущей канала «Россия -1» Елене Николаевой

Будущие супруги ведут закрытый образ жизни, в своем блоге 34-летняя тележурналистка публикует лишь снимки с работы или отдыха.

Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин сыграли пышную свадьбу 7-го июля 2007 года

Российский бизнесмен и бывший супруг скандальной балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин около года встречается с известной телеведущей . Сегодня, 14-го сентября, избранница Вдовина в своем микроблоге сообщила о помолвке. Теледива опубликовала фото своего помолвочного кольца, который сделан из желтого золота и усыпан бриллиантами.

Как отмечается, Вдовин и Николаева пока не комментируют подробности праздничного торжества. Будущие супруги ведут закрытый0 образ жизни, в своем блоге 34-летняя тележурналистка публикует лишь снимки с работы или отдыха. Более того, она прекрасно ладит с 15-летней дочерью Игоря, которая некоторое время живет с ними.

Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин сыграли пышную свадьбу 7-го июля 2007 года. Однако счастливая дата не помогла им создать счастливую семью. У пары в 2005 году родилась дочь Ариадна, спустя время они расстались, но поддерживают дружеские отношения.

Источник: clutch.ua