15.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Настя расстроится: Экс-супруг Волочковой женится на ведущей канала «Россия -1» Елене Николаевой

00:56 16.09.2020 Фото: instagram.com
0

Будущие супруги ведут закрытый образ жизни, в своем блоге 34-летняя тележурналистка публикует лишь снимки с работы или отдыха.

Настя расстроится: Экс супруг Волочковой женится на ведущей канала «Россия 1» Елене Николаевой
Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин сыграли пышную свадьбу 7-го июля 2007 года

Российский бизнесмен и бывший супруг скандальной балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин около года встречается с известной телеведущей . Сегодня, 14-го сентября, избранница Вдовина в своем микроблоге сообщила о помолвке. Теледива опубликовала фото своего помолвочного кольца, который сделан из желтого золота и усыпан бриллиантами.

Как отмечается, Вдовин и Николаева пока не комментируют подробности праздничного торжества. Будущие супруги ведут закрытый0 образ жизни, в своем блоге 34-летняя тележурналистка публикует лишь снимки с работы или отдыха. Более того, она прекрасно ладит с 15-летней дочерью Игоря, которая некоторое время живет с ними.

Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин сыграли пышную свадьбу 7-го июля 2007 года. Однако счастливая дата не помогла им создать счастливую семью. У пары в 2005 году родилась дочь Ариадна, спустя время они расстались, но поддерживают дружеские отношения.

Источник: clutch.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как думаете, Волочковой есть до него дело?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Настя расстроится: Экс-супруг Волочковой женится на ведущей канала «Россия -1» Елене Николаевой
00:56 16-09-2020
Настя расстроится: Экс-супруг Волочковой женится на ведущей канала «Россия -1» Елене Николаевой
Точный гороскоп на среду 16 сентября: Водолеям и весам повезет сегодня
00:23 16-09-2020
Точный гороскоп на среду 16 сентября: Водолеям и весам повезет сегодня
14-летняя девочка верно диагностировала себе рак по симптомам в интернете
23:56 15-09-2020
14-летняя девочка верно диагностировала себе рак по симптомам в интернете
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года 2
22:56 15-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака 3
22:56 15-09-2020
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака
Кому выплатят до 15 000 рублей по постановлению Мишустина и на каких условиях? 4
22:55 15-09-2020
Кому выплатят до 15 000 рублей по постановлению Мишустина и на каких условиях?
Подробный гороскоп от Василисы Володиной для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года
22:54 15-09-2020
Подробный гороскоп от Василисы Володиной для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года
Сильнейшая магнитная буря сентября 2020 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм 29
22:51 15-09-2020
Сильнейшая магнитная буря сентября 2020 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм
Позор не смыть: Из-за эротического видео на свадьбе жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Должны ли родители прощать такое? 1
22:49 15-09-2020
Позор не смыть: Из-за эротического видео на свадьбе жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Должны ли родители прощать такое?
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
22:38 15-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года