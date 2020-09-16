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Как три волосинки превратить в роскошную гриву, ответили в соцсетях девушке мужчины Бердска

17:15 16.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Женщина мечтала о косе до пояса, но сейчас вынуждена подстричь волос.

Как три волосинки превратить в роскошную гриву, ответили в соцсетях девушке мужчины Бердска
Чтобы волосы росли быстрее, чаще стригите кончики волос.

Жительница Бердска волнуется за состояние своих волос. Переживаниями она поделилась в социальной сети "Вконтакте" в группе "Подслушано Бердске", 12 сентября.

-Очень стала замечать, что сейчас молодые девочки, девушки все с очень красивыми блестящими волосами. Как будто только из салона вышли. У меня такой эффект только первые несколько дней после салона. А дальше уже обычное мытьё и кондиционер дома, волос будто безжизненный на второй день после мытья. Не развивается на ветру, как будто тяжелый, или сухой, не знаю. Хотела отращивать до пояса, а теперь сомневаюсь, - пишет бердчанка.

Отзывчивые бердчане помогли, не оставили женщину в беде. На помощь пришли даже парни.

- У моей девушки от природы пышные волосы, поэтому я ее отвел к знакомой на кератиновую вытяжку. Крч0-эффект очень хороший и держится долго,- советует Тимур.

-Девушки, идите магазины специализированные, вам там всё подскажут, что купить и будет вам счастье,- утверждает Андрей.

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