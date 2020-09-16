Как почистить и просушить погреб для овощей осенью 2020, рассказали в МАСС

Многие люди, не зная правильного способа сушки погребов, продолжают сушить их по старинке, опуская в погреб ведро с тлеющими досками и окуривая дымом от продуктов горения стены помещения.

Осень, время заготовки урожая и закладки его на хранение

Осень, время заготовки урожая и закладки его на хранение. Жители частного сектора и дачники, имеющие уличные погреба, а также владельцы капитальных гаражей и ячеек в овощехранилищах начинают подготовку помещений для длительного хранения овощей.

Многие люди, не зная правильного способа сушки погребов, продолжают сушить их по старинке, опуская в погреб ведро с тлеющими досками и окуривая дымом от продуктов горения стены помещения.

К сожалению, после такой просушки, в погребе почти не остаётся кислорода и наоборот много угарного газа. Такое помещение необходимо долго и тщательно проветривать, желательно нагнетая в него воздух принудительно.



Каждый год, при просушке погребов и овощехранилищ происходят случаи отравления людей угарным газом. Кроме того, следует помнить, что если в наглухо закрытом невентилируемом погребе долго хранить овощи (например, картофель), то происходит накопление углекислого газа (в процессе естественно гниения овощей), который также опасен для человека.

В этом году в начале сентября к сожалению, уже произошёл несчастный случай, при чистке погреба отравился угарным газом 64-летний мужчина в селе Каменка.

В этой связи хотелось бы в очередной раз напомнить основные правила сушки погребов и элементарные правила личной безопасности.

Прежде чем спуститься в погреб, заранее откройте крышку, дайте возможность свежему воздуху проникнуть вниз. После необходимо проверить, достаточно ли в помещении воздуха пригодного для дыхания. Самый простой и надёжный способ – зажечь свечу и опустить её в погреб. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что угарного газа в помещении нет. Если пламя начало коптить или совсем погасло – внутри отсутствует кислород, красноватый цвет пламени свидетельствует о наличии угарного газа. Нельзя спускаться в погреб, если пламя свечи показало отсутствие пригодного для дыхания воздуха или наличие угарного газа.

Не следует проводить окуривание (сушку) погреба в одиночку. Спускаясь вниз, необходимо подстраховаться – обвяжитесь одним концом веревки, другой оставьте наверху у страхующего. Тогда, при необходимости, можно будет подать сигнал, и напарник окажет помощь.

Стоит помнить, что первый признак отравления угарным газом – лёгкая слабость, затем начинает кружится голова, после чего человек теряет сознание. Всё это происходит быстро. Самостоятельно выбраться из погреба человек уже не сможет.

Важно помнить, что угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Выветривается он из помещения более суток. Спускаться в такой погреб можно только после длительного повторного проветривания.

Существует много способов проветрить помещение, все они подробно описаны в сети Интернет.



Приведём здесь несколько основных способов.

Процесс просушивания погреба или подвала нужно проводить в летнее время, при высокой температуре воздуха.

Прежде всего, на время просушивания помещения из него необходимо демонтировать и удалить все принадлежности и конструкции, предназначенные для хранения запасов - это короба, ящики, полки и стеллажи. Их удобнее будет вынести на улицу для проветривания именно в летний период, так как на этот момент в погребе почти не остается прошлогодних запасов, а новые еще не заготовлены, и полки обычно стоят практически пустые.

Затем, нужно открыть дверь или люк на входе в погреб или подвал и оставить её в таком положении на два - три дня, естественно, если дни будут погожими, без осадков. За это время свежий воздух начнёт процесс выветривания влаги из помещения. Если в погребе устроена нормальная вентиляция, то процедура предварительного проветривания пройдет гораздо быстрее. Заодно можно будет проверить, насколько эффективно работает вентиляционная система - возможно, она нуждается в профилактической прочистке.

Не исключено, что в системе вентиляции сложилось определенное термостатическое равновесие - тяжёлый и влажный холодный воздух плотно поднимается по вытяжной трубе. Поэтому необходимо стимулировать первоначальную естественную тягу. Это можно сделать, если поджечь факел из плотной бумаги и поднести на короткое время к выходному патрубку. Горячий дым, выходя в отверстие, потянет за собой воздух, и вентиляция улучшится.

При сильной влажности, с обильным конденсатом на стенах и на потолке, можно занести в погреб ящик с материалом, хорошо впитывающим атмосферную влагу. Это может быть древесный уголь или даже сухая известь.

Пока идёт проветривание, можно вплотную заняться вынесенными из погреба деревянными конструкциями. Благотворно на их состояние подействует прямой солнечный свет - это будет способствовать не только сушке, но и гибели колоний плесени или грибка, которые не выдерживают ультрафиолетовых лучей. Слишком сырые детали можно обжечь в пламени паяльной лампы или заменить.

- Все деревянные детали обязательно промываются мыльным раствором с добавлением соды. Можно воспользоваться раствором формалина, имеющих хорошие антисептические свойства. Для большего эффекта этот раствор можно «сдобрить» добавкой медного купороса.



- После промывки и просушки, лари, ящики, полки и другие вынесенные на воздух детали можно покрыть слоем побелки с добавлением раствора медного купороса (порядка 100 г на ведро готовой извести).

Будет нелишним провести окуривание помещения серой - она приводит к гибели микроорганизмов, насекомых, предотвращает нашествие грызунов. Для этого применяют специальные дымовые шашки, которые можно приобрести в магазинах сельскохозяйственного инвентаря. При проведении такого окуривания необходимо строго соблюдать все меры предосторожности, так как дым от этих шашек очень вреден для органов дыхания человека.

После первичного проветривания необходимо провести чистку стен и пола погреба от налёта и мусора. Все поверхности следует обработать «крепким» раствором марганцовки. Если в помещении погреба - земляной пол, то есть смысл срезать верхний слой грунта, так как он зачастую поражен гнилостными бактериями или плесенью. Вместо него можно сделать подсыпку чистым сухим песком.

Служба МАСС убедительно просит граждан быть предельно внимательными при просушке помещений.

Берегите себя!

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.



Источник: Спасатели МАСС (16+)