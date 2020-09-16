Запретят законодательно запах салона нового автомобиля

Этот аромат образован целым коктейлем вредных летучих веществ

Запах салона новой машины, который так нравится многим людям, может быть запрещен на уровне законодательства, так как этот аромат образован целым коктейлем вредных летучих веществ. Вредом автомобильного запаха озаботились специалисты Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

Эксперты ЕЭК ООН уже на протяжении нескольких лет изучают воздействие автомобильных ароматов на здоровье людей. В этом году организация представила новую версию руководства по стандартам качества воздуха в салоне авто — речь идет о документе под названием "Взаимное решение 3", который пока не принят на официальном уровне, но это может измениться в обозримом будущем.

Тот самый аромат, который ощущается в салоне нового автомобиля, представляет собой смесь из летучих веществ, которые выделяются из тканей, пластмасс, клеев и отделочных материалов. Основные компоненты запаха салона новой машины — это акролеин, ацетальдегид, бензол, формальдегид, этилбензол, ксилол, толуол и стирол.

Все эти летучие органические соединения (ЛОС) вредны и по отдельности, а вместе они могут провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. При этом, ЛОС могут оставаться в салоне нового автомобиля довольно долго. Новый стандарт ЕЭК ООН, который вступит в действие в середине 2021-го года, обяжет производителей авто использовать более безопасные для здоровья материалы, в результате чего "запах новой машины" должен будет постепенно уйти в прошлое.

Источник: planet-today.ru