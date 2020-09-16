Как остановить рост косточки на ноге возле большого пальца? Причины ее появления

Остановить рост косточки в некоторой степени можно, особенно, если болезнь находится в начальной стадии.

Проблема чаще возникает у женщин, чем у мужчин, и доставляет им немало проблем с выбором обуви

Специальные ортопедические приспособления или вмешательство хирургов помогут остановить рост косточки. Причины появления деформации стопы, когда на ноге возле большого пальца растет шишка, показывает, кто может из людей находиться в группе риска. Она доставляет неудобства при ходьбе и ношении обуви, и может сильно болеть.

Почему появляется косточка на ноге

С проблемой деформации стопы сталкивались многие, или видели у других людей, как возле большого пальца появляется шишка. Проблема чаще возникает у женщин, чем у мужчин, и доставляет им немало проблем с выбором обуви. Также она приносит боль, когда воспаляется или сильно натирается.

Остановить рост косточки в некоторой степени можно, особенно, если болезнь находится в начальной стадии. Для этого существует много ортопедических стелек, но нужно также убрать причины ее появления:

неправильная обувь;

высокий каблук;

узкие модели туфель;

жесткий материал обуви;

генетическая предрасположенность;

плоскостопие;

избыточный вес;



гормональные нарушения;возраст после 40 лет.Правильно выбрать корректирующую обувь или стельку может специалист, к которому нужно обратиться как можно раньше.

Способы, как остановить рост косточки возле большого пальца

Какие приспособления можно применять:

стельки со специальными выпуклостями для поперечного плоскостопия;

силиконовые вкладыши межпальцевые;

бурсопротекторы;



тканевые бандажи;фиксаторы;Помогают остановить рост косточки и физиотерапевтические процедуры:

электорофорез с кальцием – укрепляет костную структуру, и снижает воспаление;

фонорез с гидрокортизоном – снимает воспаление, и лечит вальгусную деформацию стопы;

озокерито-парафиновые аппликации – позволяют снять воспаление, убрать боль, и восстановить ткани.

Радикальной мерой является хирургическое вмешательство, без которого не обойтись на 2 и 3 стадии болезни. Дома самостоятельно можно делать массаж, ванночки и лечебные упражнения.

Как появляется косточка возле большого пальца ноги

Появление шишки люди чаще воспринимают, как некрасивый дефект стопы. На самом деле это большая проблема, которая впоследствии отражается на других суставах ног, осанке, позвоночнике вплоть до появления грыж.

Смешение пальцев во внутрь называется вальгусной деформацией. Как следствие происходит выпирание плюсневой кости. Поэтому шишки нет, а есть выпирающая кость, которая может увеличиваться за счет дальнейшего искривления пальцев. Такую болезнь еще называют поперечным плоскостопием. Когда она запущена, появляется боль, которая может быть даже в состоянии покоя.

Остановить рост косточки на ногах возле большого пальца можно, пока угол отхождения доходит только до 15 градусов. Когда она превысит смещение, начнет появляться покраснение и боль. Сначала при ходьбе в обуви длительное время, потом она начнет мешать передвигаться. Доставляет косточка проблем и тогда, когда нужно выбрать обувь. Последняя 4 стадия – палец смещается больше, чем на 50 градусов, и начинают искривляться другие пальцы ноги.

На последней стадии возможно только хирургическое вмешательство, которое проходит за 1,5 часа. После операции ноги не обкладывают гипсом, а носится специальная обувь, которую нельзя снимать. Человек с больницы выписывается через 3 или 4 дня, и дома еще почти месяц находится в обуви, чтобы кости правильно срослись, и стали на место.

Источник: rsute.ru