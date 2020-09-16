Можно ли младшей сестре выходить замуж раньше старшей? Как сохранить семейное счастье в таких случаях

Невеста должна извиниться перед своей родной сестрой за то, что первая выходит замуж и попросить у нее разрешения на свой союз.

Почему младшей сестре нельзя выходить замуж раньше старшей, интересует многих людей

Почему младшей сестре нельзя выходить замуж раньше старшей, интересует многих людей. Согласно народной мудрости, родственницы должны выходить замуж по старшинству, однако жизнь вносит свои коррективы. К тому же, нельзя играть 2 свадебных торжества в один год.

Что может произойти, если младшая сестренка выскочит замуж первой

Исходя из народных примет, в этом случае старшая сестра не сможет найти себе жениха и будет жить всю жизнь в доме родителей, нянчить собственных племянников. Кроме этого, она будет несчастной в течение всей своей жизни.

Данная примета связана с тем, что младшая родственница, готовясь к свадьбе ранее остальных, уносила с собой женское счастье.

Но в реальности все бывает по-другому и вовсе необязательно старшей сестре выходить замуж первой или младшей ждать, когда ее сестра найдет жениха первой, чтобы удачно сложилась семейная жизнь. Большинство младших сестер вступают в брак первыми, при этом на семейное счастье это никак не влияет.

Но если девушка очень суеверная или боится остаться навсегда одинокой, можно воспользоваться одним верным способом и обойти примету.

Во время празднования свадьбы сестра должна танцевать босиком. В таком случае вся отрицательная энергетика, которая мешает выйти удачно замуж, перейдет в землю. Стоит отметить, что такой обряд могут совершать не только старшие сестры, но и остальные родственницы, которые не замужем. Именно так можно притянуть к себе женское счастье.

Кроме этого, чтобы старшая сестра смогла удачно выйти замуж, стоит придерживаться следующих примет:

Родители должны купить своей старшей дочери новые туфли или невеста должна преподнести ей в подарок любой из свадебных аксессуаров, к примеру, собственные туфли.

Младшая сестренка может подарить на счастье своей сестре кольцо из золота или серебра.

Невеста должна извиниться перед своей родной сестрой за то, что первая выходит замуж и попросить у нее разрешения на свой союз.



Следуя одной из этих примет, старшая сестра сможет избежать участи старой девы.

Могут ли сестры сыграть свадебные торжества в один год

Приметы предупреждают о том, что двум сестричкам нельзя одновременно играть свадебное торжество в один год. В ином случае семейная жизнь одной из них будет несчастливой или бездетной, а завершится разводом. При этом, если замуж первая выскочила младшая сестра, то поверье предвещает беды старшей, поскольку младшая перешла дорогу счастью собственной сестре.

Причина данного суеверия заключается в том, что ранее в деревнях было очень затратно организовывать свадебные церемонии сразу двум дочерям в один год.

Ведь для каждой из них готовили большое приданое. При этом, если сестры не были погодками, то действовало это правило.

Однако, исходя из церковного устава, не существовало каких-либо ограничений, связанных с последовательностью вступления в брак, также как и случая с двумя свадьбами в один год в семье.

Несмотря на то, что поверья зачастую имеют логическое объяснение, в настоящее время они очень устарели. Принимая решение о вступлении в брак, молодые не должны полагаться на приметы, ведь их семейное счастье зависит от них самих. Если они будут уважать друг друга, в их семье будет царить взаимопонимание и любовь, верность, а также они приложат все усилия для этого, то их брак продлится на долгие годы и будет счастливым.

Источник: rsute.ru