Можно ли младшей сестре выходить замуж раньше старшей? Как сохранить семейное счастье в таких случаях

Почему младшей сестре нельзя выходить замуж раньше старшей, интересует многих людей. Согласно народной мудрости, родственницы должны выходить замуж по старшинству, однако жизнь вносит свои коррективы. К тому же, нельзя играть 2 свадебных торжества в один год.
Что может произойти, если младшая сестренка выскочит замуж первой
Исходя из народных примет, в этом случае старшая сестра не сможет найти себе жениха и будет жить всю жизнь в доме родителей, нянчить собственных племянников. Кроме этого, она будет несчастной в течение всей своей жизни.
Данная примета связана с тем, что младшая родственница, готовясь к свадьбе ранее остальных, уносила с собой женское счастье.
Но в реальности все бывает по-другому и вовсе необязательно старшей сестре выходить замуж первой или младшей ждать, когда ее сестра найдет жениха первой, чтобы удачно сложилась семейная жизнь. Большинство младших сестер вступают в брак первыми, при этом на семейное счастье это никак не влияет.
Но если девушка очень суеверная или боится остаться навсегда одинокой, можно воспользоваться одним верным способом и обойти примету.
Во время празднования свадьбы сестра должна танцевать босиком. В таком случае вся отрицательная энергетика, которая мешает выйти удачно замуж, перейдет в землю. Стоит отметить, что такой обряд могут совершать не только старшие сестры, но и остальные родственницы, которые не замужем. Именно так можно притянуть к себе женское счастье.
Кроме этого, чтобы старшая сестра смогла удачно выйти замуж, стоит придерживаться следующих примет:
Родители должны купить своей старшей дочери новые туфли или невеста должна преподнести ей в подарок любой из свадебных аксессуаров, к примеру, собственные туфли.
Младшая сестренка может подарить на счастье своей сестре кольцо из золота или серебра.
Невеста должна извиниться перед своей родной сестрой за то, что первая выходит замуж и попросить у нее разрешения на свой союз.
Могут ли сестры сыграть свадебные торжества в один год
Приметы предупреждают о том, что двум сестричкам нельзя одновременно играть свадебное торжество в один год. В ином случае семейная жизнь одной из них будет несчастливой или бездетной, а завершится разводом. При этом, если замуж первая выскочила младшая сестра, то поверье предвещает беды старшей, поскольку младшая перешла дорогу счастью собственной сестре.
Причина данного суеверия заключается в том, что ранее в деревнях было очень затратно организовывать свадебные церемонии сразу двум дочерям в один год.
Ведь для каждой из них готовили большое приданое. При этом, если сестры не были погодками, то действовало это правило.
Однако, исходя из церковного устава, не существовало каких-либо ограничений, связанных с последовательностью вступления в брак, также как и случая с двумя свадьбами в один год в семье.
Несмотря на то, что поверья зачастую имеют логическое объяснение, в настоящее время они очень устарели. Принимая решение о вступлении в брак, молодые не должны полагаться на приметы, ведь их семейное счастье зависит от них самих. Если они будут уважать друг друга, в их семье будет царить взаимопонимание и любовь, верность, а также они приложат все усилия для этого, то их брак продлится на долгие годы и будет счастливым.
Источник: rsute.ru