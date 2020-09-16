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5 продуктов, способствующих появлению отечности

12:45 16.09.2020 Фото: pxhere.com
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На появление отечности влияют продукты, которые употребляет человек и жидкость, которую он пьет.

5 продуктов, способствующих появлению отечности
На появление отечности влияют продукты, которые употребляет человек и жидкость, которую он пьет

Продукты способствующие появлению отёков.

У каждого человека были моменты, когда он просыпался и осознавал, что лицо выглядит как-то не так, руку тяжело поднять, сложно обуться. Эти явления говорят о том, что в гости зашла отёчность. На появление отечности влияют продукты, которые употребляет человек и жидкость, которую он пьет. К таким продуктам можно отнести:

Алкоголь

Спирт имеет токсический эффект, в следствии чего появляется отёк. Для предотвращения этого эффекта можно параллельно с алкоголем пить воду без газа.

СольПодразумевается соль не только в чистом виде, но и продукты с большим содержанием этого компонента. Жареный картофель, фастфуд, снеки – верные союзники отёчности, потому как содержат огромное количество соли. Заменить соль, но при этом не испортить вкус блюда помогут кармадон, чеснок, корень имбиря и розмарин.

Помидор
Многие люди любят помидоры и могут даже не задумываться о том, что этот овощ может сделать с лицом. Дело в том, что в помидорах содержится большое количество соланина, а он ярый раздражитель слизистых, вызывая воспалительную реакцию. Такой же эффект может вызвать и баклажан.

Хлеб
Хлеб и макаронные изделия содержат большое количество глютена, благодаря этому могут вызывать отечность.

Молоко
В связи с тем, что у некоторых людей молоко может плохо усваиваться, на утро оно о себе заявит с помощью отеков.

Источник: ivona.bigmir.net

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