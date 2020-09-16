Почему женщина обязательно должна чокаться с мужчиной в последнюю очередь? Приметы, связанные с чоканьем

Не важно, замужняя или одинокая женщина, которая чокается в конце с мужчиной, может привлечь в свою жизнь богатство и удачу.

Популярная традиция чокаться во время праздничного застолья возникла ещё в старые времена

Чокаться с мужчиной женщинам советуют в последнюю очередь. Данная примета принесёт счастье и удачу многим девушкам. Привлечёт достаток и семейное благополучие. Существуют и другие приметы, связанные с данной традицией, благодаря которой можно решить многие жизненные проблемы.

Как появилась традиция чокаться за столом

Популярная традиция чокаться во время праздничного застолья возникла ещё в старые времена. Она несёт в себе много разных примет и обычаев. Традиция чокаться, во время застолья, существует в разных странах. Принято это делать после сказанного тоста. Одной из самых популярных версий является то, что данная традиция появилась с магическим поветрием.

Люди верили, что во время трапезы в рот человека может попасть злой дух. Чтобы этого не случилось, бокалы наполняли вином и начинали ими чокаться. Данный звон способен избавить человека от зла, плохого самочувствия, отпугивает нечистую силу, улучшает настроение, помогает при сильной депрессии. Существует ещё одна история, с которой связанно чоканье.

Ещё во время правительства Карла Великого рыцари, во время пира, стучали своими кубками, а звон бокалов являлся символом дружбы и успеха.

Но историки уверяют, что чокаться люди начали ещё раньше. В старые времена недоброжелатели могли отравить как короля, так и королеву, или какого-то другого человека из дворца.

Вино разливали по бокалам, и чокались так, чтобы оно выливалось на продукты, которые стоят на столе. Если кого-то и решили отравить, то под угрозой были все люди, которые собрались на трапезе.

Если кто-то не чокался или уходил из застолья, он становился под подозрением, люди верили, что вино действительно отравлено. Чоканье приносило людям здоровье и достаток.

Данная привычка перешла в настоящую традицию. Каждое застолье, праздник не проходит без звонов бокалов, тостов. Это является символом дружбы, и привлекает в дом удачу и семейное благополучие.

Приметы, связанные с чоканьем

Нельзя чокаться на поминках, на похоронах, когда в бокалах обычный напиток. Существует много примет, связанных с данной традицией, одно из которых гласит о том, что чокаться женщине с мужчиной стоит в последнюю очередь.

Если незамужняя женщина подвигает в конце застолья свой бокал к незамужнему мужчине, то в скором будущем стоит ожидать роковую встречу.

Для замужних женщин прощальное «чин-чин» с одиноким мужчиной означает, что девушку ожидают большие перемены в будущем. Возможно даже появление любовника или новое знакомство, которое круто изменит судьбу.

Не важно, замужняя или одинокая женщина, которая чокается в конце с мужчиной, может привлечь в свою жизнь богатство и удачу. Чтобы данная примета работала, советуют выбирать состоятельного парня, или такого, с которым женщина мало знакома, не было с ним никогда отношений.

Женщинам советуют не чокаться со своим полом, есть вероятность навлечь в свою жизнь неудачи и порчу. Соседка сильно завидует и может увести любимого человека.

Девушке не стоит чокаться со своим мужем, так как это привлекает в жизнь супружеские измены или психическое заболевание у жены.

Источник: rsute.ru