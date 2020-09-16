16.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Спецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020

08:00 16.09.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Спецвыпуск Выборы прошли: уходит ли мэр? вышел в газете Курьер. Среда. Бердск 16 сентября 2020
Газета "Курьер. Среда. Бердск" вышла 16 сентября 2020

16 сентября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

  1. Коронавирус не сдается: 264 случая зафиксировано в Бердске
  2. Закрыли на карантин три класса в школах
  3. Уйдет ли после выборов с поста главы города Евгений Шестернин?
  4. Спикер после голосования покидает горсовет
  5. История из первых уст: возили на обследования с температурой по всему городу пациента пульмонологии
  6. Лечение COVID-19: 49 дней сидел в очередях горбольницы зараженный
  7. Осложнения после перенесенного коронавируса: волосы выпадают, сильнейший кашель, аритмия
  8. 10 дней в лечебнице провел бессимптомный больной COVID-19
  9. Вирусолог: если верить сплетням, не носить маски, то никогда не победить COVID-19
  10. Открылись детсады: как ребенку не подцепить вирус
  11. Кто еще закрыт, а кто уже работает в сентябре 2020
  12. Бесплатная прививка от гриппа: взрослым и детям
  13. С Леонидом Якубовичем бердчанка совершила круиз по Средиземному морю
  14. Мастер резных свечей: китайцы сказали «вау», а королева подарила свое фото
  15. Свободно говорит на немецком 17-летняя журналистка и шахматистка
  16. Фанатеет от Niletto и ведет блог 100-тысячный житель Бердска

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер. Среда. Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

Сегодня вышел спецвыпуск по культуре и историческому наследию Бердска.

Далее график таков: 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.
Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 16 сентября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Интересный получился выпуск?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чему мы можем поучиться у каждого знака зодиака. Тайная сила есть у каждого
08:34 16-09-2020
Чему мы можем поучиться у каждого знака зодиака. Тайная сила есть у каждого
Ушло в отставку в полном составе правительство Японии
08:30 16-09-2020
Ушло в отставку в полном составе правительство Японии
Пять важных и серьезных изменений ПДД коснутся каждого
08:29 16-09-2020
Пять важных и серьезных изменений ПДД коснутся каждого
БердскДожди при +18 с ветром до 14 метров в секунду придут в Бердск 16 сентября
08:15 16-09-2020
Дожди при +18 с ветром до 14 метров в секунду придут в Бердск 16 сентября
9 вопросов по обвинению в отравлении Навального задала Европарламенту Россия. Дословно
08:13 16-09-2020
9 вопросов по обвинению в отравлении Навального задала Европарламенту Россия. Дословно
БердскСпецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020
08:00 16-09-2020
Спецвыпуск
Какой член нравится женщинам? Идеальный размер пениса для оргазма назвали 5000 женщин 1
01:45 16-09-2020
Какой член нравится женщинам? Идеальный размер пениса для оргазма назвали 5000 женщин
Настя расстроится: Экс-супруг Волочковой женится на ведущей канала «Россия -1» Елене Николаевой
00:56 16-09-2020
Настя расстроится: Экс-супруг Волочковой женится на ведущей канала «Россия -1» Елене Николаевой
Точный гороскоп на среду 16 сентября: Водолеям и весам повезет сегодня
00:23 16-09-2020
Точный гороскоп на среду 16 сентября: Водолеям и весам повезет сегодня
14-летняя девочка верно диагностировала себе рак по симптомам в интернете
23:56 15-09-2020
14-летняя девочка верно диагностировала себе рак по симптомам в интернете