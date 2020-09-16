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Это знак зодиака является самым редким и уникальным. Это твой знак?

12:44 16.09.2020 Фото: pixabay.com
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Его день рождения приходится на период с 21 января по 19 февраля - оба месяца относятся к числу самых низких рождений.

Это знак зодиака является самым редким и уникальным. Это твой знак?
Самый редкий знак зодиака встречается среди воздушных знаков

Ваш знак зодиака - редкость? Раскрываем, какие три знака зодиака наименее распространены в мире.

Овен, Рак или Стрелец? Каждому знаку зодиака не только присваиваются разные черты характера, но и он представлен по-разному. Поскольку по статистике сентябрь является месяцем с самым высоким уровнем рождаемости в мире ( кстати, именно в этот день у большинства людей отмечается день рождения ), знак зодиака Дева является наиболее распространенным знаком зодиака. Но какой из них особенно редок?

Самый редкий знак зодиака встречается среди воздушных знаков. Точнее, Водолей! Его день рождения приходится на период с 21 января по 19 февраля - оба месяца относятся к числу самых низких рождений. Кстати: после Водолея, Овен занимает второе место в рейтинге особо редких знаков зодиака, за ним следует знак зодиака Стрелец.

Источник: freundin.de

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