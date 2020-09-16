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Какой член нравится женщинам? Идеальный размер пениса для оргазма назвали 5000 женщин

01:45 16.09.2020 Фото: pxhere.com
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Даже с микропенисом (длиной менее 7 см в эрегированном состоянии) до 20 процентов опрошенных имели оргазм.

Какой член нравится женщинам? Идеальный размер пениса для оргазма назвали 5000 женщин
Каждой женщине известна поговорка: «Размер не имеет значения». Исследование выясняет это предположение

Что случилось сейчас? Имеет ли значение длина или размер? Что дает нам, женщинам, больше вожделения, удовольствия и удовлетворения? Один британский портал знакомств спросил почти 5000 женщин, какой размер пениса идеальный для оргазма. Результаты исследования сообщает freundin.de :

Это действительно зависит от размера.
Но чем больше, тем лучше.
Большинство женщин были на высоте 8 дюймов (что заставляет задуматься, почему они смогли указать длину с точностью до миллиметров).
С пениса длиной 24 см энтузиазм женщин снова угас.

Кстати: существует 6 различных типов пениса.

Исследование показывает: размер мужского члена не имеет значения, но при правильной технике даже мужчины, которые не так хорошо одарены, могут довести женщину до оргазма. Даже с микропенисом (длиной менее 7 см в эрегированном состоянии) до 20 процентов опрошенных имели оргазм.

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