Какой член нравится женщинам? Идеальный размер пениса для оргазма назвали 5000 женщин

Даже с микропенисом (длиной менее 7 см в эрегированном состоянии) до 20 процентов опрошенных имели оргазм.

Каждой женщине известна поговорка: «Размер не имеет значения». Исследование выясняет это предположение

Что случилось сейчас? Имеет ли значение длина или размер? Что дает нам, женщинам, больше вожделения, удовольствия и удовлетворения? Один британский портал знакомств спросил почти 5000 женщин, какой размер пениса идеальный для оргазма. Результаты исследования сообщает freundin.de :

Это действительно зависит от размера.

Но чем больше, тем лучше.

Большинство женщин были на высоте 8 дюймов (что заставляет задуматься, почему они смогли указать длину с точностью до миллиметров).

С пениса длиной 24 см энтузиазм женщин снова угас.

Кстати: существует 6 различных типов пениса.

Исследование показывает: размер мужского члена не имеет значения, но при правильной технике даже мужчины, которые не так хорошо одарены, могут довести женщину до оргазма. Даже с микропенисом (длиной менее 7 см в эрегированном состоянии) до 20 процентов опрошенных имели оргазм.