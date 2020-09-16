А вы знали про Африканский гороскоп? Узнай, кто или что движет тобой

Знаки зодиака, какие мы знаем, популярны не во всех культурах. Они тесно связаны с планетными созвездиями, а в других культурах гороскопы часто тесно связаны с ритуалами и символами. Особенно интересен африканский гороскоп, он многое раскрывает об особых сторонах человека.

Личность знака «Дитя истины» описывается как наивная, живая, непосредственная и преданная

4 января - 3 февраля: баобаб

Баобаб олицетворяет боевой дух. Вас считают сильным, уверенным в себе и честным. Ваша честность и сообразительность обеспечат вам упорядоченную и процветающую жизнь.

4 февраля - 5 марта: богатство янтаря

Те, кто принадлежит этому знаку зодиака, сформированы конфликтом между разумом и бунтарством. Вам нравится выделяться из толпы и вы остро чувствуете тенденции и необычное. С вашим немного другим взглядом на мир вы часто раздражаете.

6 марта - 4 апреля: семья

Ваши самые сильные стороны - это сочувствие и солидарность; вы также очень сердечны и щедры. Семья для вас превыше всего, и вы как скала для друзей. Вы делаете все для окружающих, но не должны пренебрегать собственными чувствами и потребностями.

5 апреля - 4 мая: ежедневная доброта

Этот африканский знак зодиака лучше всего можно охарактеризовать как привлекательный и надежный. Даже в хаосе вы знаете, что делать, и сохраняете хладнокровие. Ваша ответственная личность делает вас идеальным менеджером, но вы должны быть осторожны, чтобы не воспользоваться своим дружелюбием.

5-е мая до 4-го июня: рынок

Вы полны энергии и жизнерадостности, вы очень общительный человек. Но иногда вы также тратите впустую энергию, потому что недостаточно долго думаете о своих действиях и склонны реагировать слишком быстро. Лучше подумать еще раз - тогда ты сможешь стать примером для подражания для других.

5 июня - 14 июля: предок

Вау, у тебя есть чувство собственного достоинства! Вы отстаиваете свое мнение и в кратчайшие сроки успеваете убедить других в своей позиции. Но будьте осторожны - эта сила может показаться окружающим надменной. Старайтесь больше сотрудничать с окружающими, чтобы они полностью уважали вас. Кстати, в преклонном возрасте предков ценят за щедрость и обаяние.

5 июля - 4 августа: судья

Как судья, вы обладаете ясным умом, хорошим слушателем и сильным чувством справедливости. У вас впечатляющие познания в людях и вы умеете судить других, потому что доверяете своим инстинктам и имеете здоровую уверенность в себе.

5 августа - 3 сентября: орех кола

Удовольствия занимают в вашей жизни высокий приоритет. Вам нравится жить полной жизнью и следовать своим желаниям. В то же время вы очень любознательны и открыты для нового. Благодаря своему позитивному характеру вы ценный друг и партнер.

4 сентября - 3 октября: путешественник

Все новое и неизведанное вызывает интерес. Путешественнику свойственно почти ненасытное любопытство - вы любите все, что ломает рутину и расширяет ваш кругозор. Вы ненавидите стоять на месте, но ваше постоянное стремление к переменам может негативно повлиять на ваши отношения, так как снаружи вы выглядите очень беспокойным.

4 октября - 3 ноября: дальний горизонт

Вас считают провидцем. Даже если окружающие не всегда серьезно относятся к вашим целям, оставайтесь верными своей линии и верьте в себя. Это означает, что вы будете отмечать большие успехи и вехи в своей жизни. Кроме того, в вашем окружении вас считают непосредственным и надежным персонажем.

4 ноября - 3 декабря: дитя истины

Личность знака «Дитя истины» описывается как наивная, живая, непосредственная и преданная. Они мастера общения и умеют реагировать на эмоции окружающих. Из-за вашего несравненного чутья вы часто становитесь первой точкой контакта между друзьями, когда дело касается конфликтов и решения проблем.

4 декабря - 3 января: амбар

Этот знак олицетворяет богатство и изобилие. Вы унаследованы от успеха, поэтому вы можете достичь многих целей легче и быстрее, чем ваши собратья. У вас также есть смелость проявлять инициативу и вы любите брать других за руку, чтобы вести их к успеху. Благодаря вашей приверженности и вашей щедрости окружающие будут ценить вас и рассматривать вас как образец для подражания.

Источник: freundin