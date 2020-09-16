Сегодня, 16 сентября, в Новосибирской области прогнозируются переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью местами туманы. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 9 -14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°C, местами +1, +6°C, днём +15, +20°C, местами до +25°C.
Дожди при +18 с ветром до 14 метров в секунду придут в Бердск 16 сентября
08:15 16.09.2020
Температура воздуха ночью +7, +12°C.
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От редакции
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