Пять важных и серьезных изменений ПДД коснутся каждого

Если поправки вступят в силу в существующем виде, правила тонировки для автомобилистов будут смягчены

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

Минтранс предлагает масштабные изменения в ПДД. Например, езду пьяным на самокатах хотят запретить, а вот любителей тонировки, наоборот, ждут послабления.

Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта. Самое любопытное, что в новых ПДД могут появиться нормы для передвижения так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это означает, что владельцы электросамокатов, моноколес, сегвеев, скейтбордов, самокатов, роликовых коньков и прочих устройств подобного типа теперь попадут в отдельную категорию участников дорожного движения.

Вот что предложил Минтранс:

1. Стоянка и остановка на «островках безопасности»

В настоящий момент существует несколько видов «островков безопасности», и размер санкций за парковку на них зависит от того, где они расположены. Так, если вы оставите машину на «островке безопасности» перед пешеходным переходом, вам грозит штраф 1 тыс. рублей по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ. Ведь из-за вашего автомобиля другие водители могут не увидеть переходящих дорогу пешеходов. А вот если «островок безопасности» находится в городе и перед ним не установлен знак 3.27 «Остановка запрещена», то на нем можно находиться. Все дело в том, что зона действия знака 3.27 распространяется только на ту часть улицы, где он установлен. «Островок безопасности» обычно располагается посередине проезжей части и не попадает в зону действия знака. Благодаря поправкам в ПДД эта лазейка для автомобилистов, скорее всего, исчезнет. Мы, в свою очередь, советуем уже сейчас не останавливаться на «островках безопасности» — во избежание пререканий с инспекторами ГИБДД и штрафов с дорожных камер (им-то уж точно ничего не докажешь, и придется обжаловать штраф).

2. Требования к тонировке

Если поправки вступят в силу в существующем виде, правила тонировки для автомобилистов будут смягчены. На смену ГОСТу 5727 от 1988 года (ветровое стекло — не менее 75% светопропускания, а передние боковые стекла — не менее 70%) придет ГОСТ 33997 2016 года, согласно которому ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света, а светопропускание остальных стекол не нормируется. При этом требования к замеру тонировки, скорее всего, останутся прежними.

3. Аптечка и огнетушитель

Речь именно о «перевозке», ведь, как мы знаем, демонстрация этих предметов инспектору ГИБДД не входит в перечень обязанностей водителя (п. 2.1.1 ПДД. — Прим. ред.). Новые правила разрешат использовать любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а не по ГОСТу Р 41.27 2001 года. Скорее всего, после вступления нововведений в силу у инспекторов окончательно отпадет охота спрашивать у вас аптечку или огнетушитель — они и сейчас-то не особо интересуются их наличием.

4. Езда на самокате



А вот с введением этого пункта многие водители, наверняка, выдохнут с облегчением. Владельцам СИМ (напомним, к ним относятся электросамокаты, моноколеса, сегвеи, коньки, скейтборды, роликовые коньки и т.п.), планируют запретить разгоняться быстрее 20 км/ч. Данное правило не лишено смысла, ведь современные электросамокаты и сегвеи способны развивать внушительную скорость, и могут причинить серьезный вред не только автомобилям, но и пешеходам. Под запрет также подпадает катание на СИМ в нетрезвом состоянии. Вот только непонятно, каким образом будут выявлять подобное нарушение. Ведь освидетельствование на состояние опьянения проводится только в отношении водителей транспортных средств. Владельцы самокатов, роликов, скейтбордов (и далее по списку) таковыми пока не являются. Размер штрафов также неясен, поскольку санкция за управление самокатом в нетрезвом виде в КоАП РФ не предусмотрена.

5. Дети на роликах и самокатах

Довольно большой блок поправок посвящен именно СИМ — законодатели стараются идти в ногу со временем. Детям до 7 лет планируют разрешить кататься на самокатах, сегвеях, моноколесах и прочем подобном «транспорте» по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон. При этом их обязательно должен сопровождать кто-то из взрослых (достаточно ли просто присматривать за ребенком издалека или надо все время находиться рядом, не уточняется). С 7 до 14 лет дети могут кататься самостоятельно, не выезжая за пределы указанных зон либо выезжая на правый край проезжей части или на обочину, но только если СИМ оборудован соответствующим образом — есть тормоза, фонарь и катафоты. Стоит ли выпускать на проезжую часть людей, не достигших возраста 18 лет и не имеющих ни малейшего представления о ПДД, вопрос спорный. Особенно с учетом того, что уровень детского травматизма на дорогах страны год от года не снижается. По данным ТАСС, число аварий с детьми в России в 2019 году увеличилось и составило 24 тыс. 820 (против 24 тыс. 623 — в 2018 году).

Права предложили выдавать с 16 лет

Сейчас проект поправок направлен в аналитический центр при правительстве РФ, и, возможно, он еще будет дорабатываться. В адрес документа уже возникло немало критики — непонятно, кто и каким образом будет следить за исполнением прописанных в нем требований. И, наконец, главный вопрос: почему надо разом вносить такое количество серьезных изменений в ПДД? Велика вероятность, что многие водители, и без того не слишком-то юридически подкованные, окончательно запутаются в старых и новых правилах.

Источник: За рулем