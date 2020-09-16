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5 учеников заболели коронавирусом в школах Бердска. 5 классов закрыты на карантин

10:09 16.09.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заражены ученики школ №1, №7, №8 и в школе №12 - на карантине 2 класса.

5 учеников заболели коронавирусом в школах Бердска. 5 классов закрыты на карантин
Алла Дробинская рассказала о пациентах с коронавирусом в Бердске
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
5 учеников заболели коронавирусом в школах Бердска. 5 классов закрыты на карантин

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6 сентября на оперативном штабе Бердска выступила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Алла Николаевна рассказала, что на карантин закрыты 5 классов в школах №1, №7, №8 и в школе №12 - 2 класса. Также закрыта 1 группа в детском саду. На карантине находятся кроме детей учителя этих классов и воспитатели.

- Все дети по постановлению Роспотребнадзора находятся на карантине, под медицинским наблюдением, - рассказала Дробинская.

Тесты взяты у всех детей в классе школ №1, №7, №8. В ближайшие дни проведут тестирование в школе №12 ив детском саду.

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От редакции

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Аноним, 16 сентября 2020 10:38
А сколько рапортовали о готовности школ, сколько планерок проводили, не прошло и пол месяца, а 3 школы на карантине. Давайте скажем себе, что действующие специалисты образования и здравоохранения не способны работать в условиях эпидемии. Хватит очковтирательством заниматься.

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