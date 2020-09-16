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Изнасиловали перед зверским убийством женщину без пальца на ноге в овраге за парком Победы в Бердске

09:57 16.09.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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До сих пор личность убитой не установлена. Возможно, убитая бердчанка или жительница п. Мичуринского Искитимского района.

Изнасиловали перед зверским убийством женщину без пальца на ноге в овраге за парком Победы в Бердске
Мертвую нашли за парком Победы, в овраге

Шокировала новость об убийстве женщины около парка Победы в Бердске жителей города. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", тело мертвой нашли в овраге за парком утром, 14 сентября. По данным источника редакции, женщина была полуобнаженной. При этом ее личность не установлена. Сегодня, 16 сентября, источник, близкий к правоохранительным органам подтвердил "Курьер. Среда. Бердск" о возможности изнасилования убитой. Напомним, у женщины сильно изуродовано лицо от побоев. В следствии которых она и погибла.

- В отношении убитой совершались насильственные действия с большой долей вероятности, - сообщил источник.

Вчера, 15 сентября, СК Новосибирской области обратилось к СМИ и общественности из-за резонансного убийства. Так, в производстве следственного отдела по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного следствия установлено, что 14 сентября 2020 года около 10 часов 30 минут на территории города Бердска в лесном массиве на расстоянии около 200 м в северо-западном направлении от дома №15 по улице Садовая п. Мичуринский Искитимского района Новосибирской области обнаружено тело неустановленной женщины со следами насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы.

Приметы:

Женщина славянской национальности, на вид около 45 - 55 лет, рост около 160 см, волосы черные, длина до плеч, нижняя вставная челюсть, верхние зубы вставные металлические с золотым окрасом, кольцо на безымянном пальце левой руки, серьги, отсутствует второй палец на левой ноге, вероятно жительница города Бердска либо п. Мичуренский Искитимского района.

Одежда: жилетка на замке-молния тёмно-синего цвета, кофта белая, брюки черного цвета.

Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о личности потерпевшей либо об обстоятельствах совершенного преступления, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

Стоит отметить, что в последний раз весь Бердск плакал, узнав о жесткой расправе над Ириной Синельниковой. Молодую мать двоих детей убили двое - Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов. Причиной убийства стал черный "Пежо".

От редакции:

Если у вас есть информация о погибшей женщине, вы можете сообщить ее по номерам 3-00-10 и 8953-878-90-10 редакции "Курьер. Среда. Бердск".

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От редакции

Есть информация, кто убитая?

Аноним, 16 сентября 2020 10:13
Что она настолько изуродована,что нельзя фото выложить? Может она жила одна,редко с кем общалась,а будет фото,может кто-то и узнает в ней знакомую,соседку...
гриша, 16 сентября 2020 10:52
Русские давно не носят желтые зубы из металла, либо гасторбайтеры либо цыгане, и еще сидельцы.

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