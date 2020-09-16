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Взятка в 7 млн рублей убила 60 посетителей "Зимней вишни" в Кемерово. Виновного отдали под суд

10:45 16.09.2020 Фото: СК РФ
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Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой.

Взятка в 7 млн рублей убила 60 посетителей Зимней вишни в Кемерово. Виновного отдали под суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили ее сын – Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко в качестве взятки 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Незаконно полученные денежные средства по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было. Заместитель инспекции - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года обвиняемого Вишневского задержали правоохранительные органы Республики Польша, после чего спустя год – в марте 2020 он был экстрадирован в Россию.

В целях возмещения причиненного ущерба следователем СК России приняты меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании. Вину в инкриминируемом деянии Вишневский не признал.

Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей направлено в суд ранее. Также в суде рассматриваются уголовные дела о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника той же компании – инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева, генерального директора комбината Юлии Богдановой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ссылка на архивное видео

Официальный представитель СК России С. Петренко

Источник: Следком

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