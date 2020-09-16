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Дело застрелившего 8 однослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова попадет в суд к октябрю 2020

10:02 16.09.2020 Фото: Аккаунт отца Рамиля Шамсутдинова в соцсети «Одноклассники»
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Обвинительное заключение солдату уже направили в СИЗО. Вскоре дело передадут во второй окружной военный суд Дальневосточного военного округа. Дату предварительного заседания назначат через две недели после этого.

Дело застрелившего 8 однослуживцев солдата срочника Рамиля Шамсутдинова попадет в суд к октябрю 2020
Рамиль Шамсутдинов

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата Рамиля Шамсутдинова, который подозревается в убийстве восьми сослуживцев. Об этом заявил защитник Шамсутдинова Равиль Тугушев во вторник, 15 сентября.

— Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля, — заявил адвокат на своей странице в Facebook.

По его словам, обвинительное заключение уже направили его клиенту, который находится в СИЗО. Вскоре дело передадут во второй окружной военный суд Дальневосточного военного округа. Дату предварительного заседания назначат через две недели после этого.

Ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым. Впоследствии защита срочника заявила об обнаружении нарушений при прохождении солдатом процедуры.

Дело Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

28 октября виновнику трагедии в военной части предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, назначив при этом наказание в виде заключения под стражу на два месяца.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.

1 ноября стало известно, что стрелок не будет обжаловать свой арест. В содеянном он не раскаивается.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве.

10 апреля срочнику продлили арест на четыре месяца.

Источник: facebook.com

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