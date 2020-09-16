Дело застрелившего 8 однослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова попадет в суд к октябрю 2020

Обвинительное заключение солдату уже направили в СИЗО. Вскоре дело передадут во второй окружной военный суд Дальневосточного военного округа. Дату предварительного заседания назначат через две недели после этого.

Рамиль Шамсутдинов

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата Рамиля Шамсутдинова, который подозревается в убийстве восьми сослуживцев. Об этом заявил защитник Шамсутдинова Равиль Тугушев во вторник, 15 сентября.

— Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля, — заявил адвокат на своей странице в Facebook.

По его словам, обвинительное заключение уже направили его клиенту, который находится в СИЗО. Вскоре дело передадут во второй окружной военный суд Дальневосточного военного округа. Дату предварительного заседания назначат через две недели после этого.

Ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым. Впоследствии защита срочника заявила об обнаружении нарушений при прохождении солдатом процедуры.

Дело Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

28 октября виновнику трагедии в военной части предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, назначив при этом наказание в виде заключения под стражу на два месяца.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.

1 ноября стало известно, что стрелок не будет обжаловать свой арест. В содеянном он не раскаивается.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве.

10 апреля срочнику продлили арест на четыре месяца.

Источник: facebook.com