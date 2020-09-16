Дело застрелившего 8 однослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова попадет в суд к октябрю 2020

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата Рамиля Шамсутдинова, который подозревается в убийстве восьми сослуживцев. Об этом заявил защитник Шамсутдинова Равиль Тугушев во вторник, 15 сентября.
— Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля, — заявил адвокат на своей странице в Facebook.
По его словам, обвинительное заключение уже направили его клиенту, который находится в СИЗО. Вскоре дело передадут во второй окружной военный суд Дальневосточного военного округа. Дату предварительного заседания назначат через две недели после этого.
Ранее стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым. Впоследствии защита срочника заявила об обнаружении нарушений при прохождении солдатом процедуры.
Дело Шамсутдинова
25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.
28 октября виновнику трагедии в военной части предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, назначив при этом наказание в виде заключения под стражу на два месяца.
30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.
1 ноября стало известно, что стрелок не будет обжаловать свой арест. В содеянном он не раскаивается.
19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве.
10 апреля срочнику продлили арест на четыре месяца.
Источник: facebook.com