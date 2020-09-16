14 сентября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №554 о назначении судей и глав судов в стране. Этим документом на новый 6-летний срок на должность председателя Бердского городского суда назначили и Павла Яковинова. Он повторно прошел процедуру конкурсного отбора на должность, и его кандидатуру одобрил президентом России.
Назначил Павла Яковинова еще на 6 лет председателем суда Бердска Владимир Путин
14 сентября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №554 о назначении судей и глав судов в стране.
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Аноним, 16 сентября 2020 10:59
Ключевое слово, назначили!.. Куда "идем" товарищи?!..
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