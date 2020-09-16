2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных

62 человека в городе с внебольничной пневмонией, из них 22 ковидподтвержденная пневмония.

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На оперативном штабе Бердска выступила Алла Дробинская 16 сентября. Алла Николаевна рассказала, что под наблюдением находится 192 человека. Из них 124 ребенка. Контактные 78 человек. 96 тестов ожидают результатов.

- Выявлено 2 новых инфицированных, общее количество инфицированных - 266, - рассказала главврач.

В инфекционном госпитале на 16 сентября находится 62 человека с внебольничной пневмонией, из них 22 - ковидподтвержденная пневмония.

Из обсерватора зарегистрированы 2 человека зараженных. У них бессимптомное течение, отметила Дробинская.