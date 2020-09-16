16.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных

10:22 16.09.2020, Алена Романцова Фото: Pixabay
1

62 человека в городе с внебольничной пневмонией, из них 22 ковидподтвержденная пневмония.

2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных

Еще 1 новая смерть от COVID-19 в Бердске. Всего погибли 4 человека2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженныхЕщё 166 новостей

На оперативном штабе Бердска выступила Алла Дробинская 16 сентября. Алла Николаевна рассказала, что под наблюдением находится 192 человека. Из них 124 ребенка. Контактные 78 человек. 96 тестов ожидают результатов.

- Выявлено 2 новых инфицированных, общее количество инфицированных - 266, - рассказала главврач.

В инфекционном госпитале на 16 сентября находится 62 человека с внебольничной пневмонией, из них 22 - ковидподтвержденная пневмония.

Из обсерватора зарегистрированы 2 человека зараженных. У них бессимптомное течение, отметила Дробинская.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда закончится пандемия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибла под колесами поезда: Любимицу Олега Кожемяко Юку нашли мертвой
11:15 16-09-2020
Погибла под колесами поезда: Любимицу Олега Кожемяко Юку нашли мертвой
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:01 16-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Уничтожили самолет наркоторговцев с номерами США военные Венесуэлы
11:00 16-09-2020
Уничтожили самолет наркоторговцев с номерами США военные Венесуэлы
Взятка в 7 млн рублей убила 60 посетителей "Зимней вишни" в Кемерово. Виновного отдали под суд
10:45 16-09-2020
Взятка в 7 млн рублей убила 60 посетителей
БердскЕще 1 новая смерть от COVID-19 в Бердске. Всего погибли 4 человека
10:32 16-09-2020
Еще 1 новая смерть от COVID-19 в Бердске. Всего погибли 4 человека
БердскНазначил Павла Яковинова еще на 6 лет председателем суда Бердска Владимир Путин 1
10:30 16-09-2020
Назначил Павла Яковинова еще на 6 лет председателем суда Бердска Владимир Путин
Страшная La Catarina: Новая кукла Барби выпущена ко Дню мёртвых
10:23 16-09-2020
Страшная La Catarina: Новая кукла Барби выпущена ко Дню мёртвых
Бердск2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных
10:22 16-09-2020
2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных
Бердск61 медик заражен COVID-19 в Бердске. Их них 1 врач
10:20 16-09-2020
61 медик заражен COVID-19 в Бердске. Их них 1 врач
Потратить маткапитал на ремонт дома или квартиры разрешат в России
10:15 16-09-2020
Потратить маткапитал на ремонт дома или квартиры разрешат в России