Неожиданную пользу от компрессионных колгот обнаружили врачи

Храп по ночам является проблемой для десятка тысяч россиян. Особенно этим недугом страдают мужчины. Из-за храпа возникает апноэ, из-за чего человек ночью несколько раз просыпается, а потом весь день чувствует себя разбитым и сонным.
Учёные установили, что у людей, которые имеют проблемы с венами, из-за чего происходит застой крови в ногах днём, в ночные часы нарушается и сон. Происходит это из-за того, что лишняя кровь приливает к шее.
Исследователи выяснили, что те люди, которые спали в компрессионных колготках меньше храпят, чем без них. Благодаря этому типу белья, удается существенно снизить апноэ, и, следовательно, улучшить качество сна и самочувствие.
Источник: 7mednews