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Здоровье / Общество

Неожиданную пользу от компрессионных колгот обнаружили врачи

17:23 16.09.2020 Фото: pxhere
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Исследования специалистов университета Брешиа (Италия) показали, что компрессионные колготки, которые предназначены для профилактики и лечения тромбоза глубоких вен, могут помогать и при храпе.

Неожиданную пользу от компрессионных колгот обнаружили врачи
Благодаря компрессионным колготам удалось решить одну из распространенных ночных проблем

Храп по ночам является проблемой для десятка тысяч россиян. Особенно этим недугом страдают мужчины. Из-за храпа возникает апноэ, из-за чего человек ночью несколько раз просыпается, а потом весь день чувствует себя разбитым и сонным.

Учёные установили, что у людей, которые имеют проблемы с венами, из-за чего происходит застой крови в ногах днём, в ночные часы нарушается и сон. Происходит это из-за того, что лишняя кровь приливает к шее.

Исследователи выяснили, что те люди, которые спали в компрессионных колготках меньше храпят, чем без них. Благодаря этому типу белья, удается существенно снизить апноэ, и, следовательно, улучшить качество сна и самочувствие.

Источник: 7mednews

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