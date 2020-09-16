Неожиданную пользу от компрессионных колгот обнаружили врачи

Исследования специалистов университета Брешиа (Италия) показали, что компрессионные колготки, которые предназначены для профилактики и лечения тромбоза глубоких вен, могут помогать и при храпе.

Благодаря компрессионным колготам удалось решить одну из распространенных ночных проблем

Храп по ночам является проблемой для десятка тысяч россиян. Особенно этим недугом страдают мужчины. Из-за храпа возникает апноэ, из-за чего человек ночью несколько раз просыпается, а потом весь день чувствует себя разбитым и сонным.

Учёные установили, что у людей, которые имеют проблемы с венами, из-за чего происходит застой крови в ногах днём, в ночные часы нарушается и сон. Происходит это из-за того, что лишняя кровь приливает к шее.

Исследователи выяснили, что те люди, которые спали в компрессионных колготках меньше храпят, чем без них. Благодаря этому типу белья, удается существенно снизить апноэ, и, следовательно, улучшить качество сна и самочувствие.

Источник: 7mednews