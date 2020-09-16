Страшная La Catarina: Новая кукла Барби выпущена ко Дню мёртвых

Компания Mattel представила новую версию куклы Барби к традиционному мексиканскому празднику — Дню мертвых. Таким образом бренд желает привлечь внимание к событию, посвященному памяти умерших, который отмечают в Мексике, Гватемале, Никарагуа и других странах 1-2 ноября.
Новую куклу Барби назвали — La Catarina. Свое имя игрушка получила в честь персонажа мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посады, созданного в 1913 году.
Отметим, что у новой Барби достаточно необычный и яркий макияж. Лицо куклы разрисовано в стиле calavera (в переводе с испанского — "череп"). На ней надето традиционное кружевное мексиканское платье, украшенное цветами.
Mattel уже не первый раз выпускает куклы ко Дню мертвых: в прошлом году бренд представил коллекционную игрушку — Barbie Dia De Muertos, которая также была выполнена в мексиканском традиционном стиле.
Весной 2020 года Mattel выпустили линейку кукол с реальными супердевушками современности. Одной из героинь стала украинская фехтовальщица — Ольга Харлан.
Источник: hochu