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Общество / Стиль жизни

Страшная La Catarina: Новая кукла Барби выпущена ко Дню мёртвых

10:23 16.09.2020 Фото: Mattel
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В новые времена куклы Барби — это не только радостный подарок для детей или красивая игрушка, а еще и вещь, которая помогает привлечь внимание общества к глобальным проблемам и традиционным праздникам.

Страшная La Catarina: Новая кукла Барби выпущена ко Дню мёртвых
У новой Барби достаточно необычный и яркий макияж

Компания Mattel представила новую версию куклы Барби к традиционному мексиканскому празднику — Дню мертвых. Таким образом бренд желает привлечь внимание к событию, посвященному памяти умерших, который отмечают в Мексике, Гватемале, Никарагуа и других странах 1-2 ноября.

Новую куклу Барби назвали — La Catarina. Свое имя игрушка получила в честь персонажа мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посады, созданного в 1913 году.

Отметим, что у новой Барби достаточно необычный и яркий макияж. Лицо куклы разрисовано в стиле calavera (в переводе с испанского — "череп"). На ней надето традиционное кружевное мексиканское платье, украшенное цветами.

Mattel уже не первый раз выпускает куклы ко Дню мертвых: в прошлом году бренд представил коллекционную игрушку — Barbie Dia De Muertos, которая также была выполнена в мексиканском традиционном стиле.

Весной 2020 года Mattel выпустили линейку кукол с реальными супердевушками современности. Одной из героинь стала украинская фехтовальщица — Ольга Харлан.

Источник: hochu

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