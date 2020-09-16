Погибла под колесами поезда: Любимицу Олега Кожемяко Юку нашли мертвой

Собака породы акита ину рыжего окраса по кличке Юка пропала пару дней назад, когда глава Приморского края был в командировке.

Собака погибла под колесами поезда

На своей странице в instagram губернатор Олег Кожемяко рассказал о трагедии, которая произошла в его семье.

- Друзья, спасибо всем, кто помогал в поисках нашей Юки. К сожалению, она погибла под колёсами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе. Берегите своих питомцев, - написал Олег Кожемяко.

Напомним, три дня назад губернатор также обратился к жителям Приморья с просьбой помочь в поиске его пропавшей собаки.

- Друзья, в эту субботу, пока был в командировке по краю, пропала моя собака - породы акита ину рыжего окраса по кличке Юка. Потерялась в районе станции Санаторной. Если вдруг найдёте ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в Директ. Буду вам очень благодарен! - писал губернатор.