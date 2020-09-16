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"Его какашки на моих джинсах остались": Как разбогатеть мгновенно, раскрыла секрет кошатница в Бердске

12:45 16.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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Помет кота принес девушке новый телефон.

Его какашки на моих джинсах остались: Как разбогатеть мгновенно, раскрыла секрет кошатница в Бердске
Рыжие коты приносят удачу.

Размышлениями о дополнительном доходе поделилась берданка, вчера, 16 сентября , в социальной сети " Вконтакте" в группе "Подслушано в Бердске". Девушка уверенна, что испражнения животных к деньгам.

-Совсем недавно мой кот пришёл ко мне в комнату, когда я сидела на полу и красилась, залез ко мне на колени, прилёг на меня, встал, я смотрю, а у меня его какашки на моих джинсах остались. Наверное, не до конца в туалет сходил, раньше меня так не пачкал. Сразу подумала, что это может к деньгам, примерно через неделю мне мой новый сосед подарил новый телефон, - рассказала девушка.

В комментариях под постом нашлись находчивые люди, которые под это дело решили сбагрить гадящих животных.

- Может кому нужен котик молодой ("удобряет" диван). Он хороший и богатства вам принесет, забирайте скорей. Послезавтра вывезу в город и выпущу на долгую прогулку, - пишет Александр.

Также людей волнует: приносит деньги помёт любого животного или только котов определённой породы.

-Скажите, пожалуйста, а котофей какой породы? Это очень важно. Дело в том, что теперь тоже хочу такого кота завести, чтоб он дрыстал, а я получал прибыль. А то и несколько можно завести. Это же вообще тогда можно не работать. И ещё такой вопрос - вы его чем-то специальным кормили или без разницы чем кормить? И ещё, вдруг, знаете, если собачка также на меня накакает - это тогда тоже прибыль будет?- интересуется Максим.

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