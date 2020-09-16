Пособие на ребенка в глаза не видели: Задолжали более 20 000 рублей за 3 месяца безработным супругам в Центре занятости

Жительница Нальчика удивляется: зачем они подавали документы на ребенка, если пособие все равно не выплачивают. Обила в центре занятости все пороги, а ей говорят, что денег нет. В Бердске ситуация стабильная.

Безработные, у кого есть несовершеннолетние дети, имеют право на увеличенное на 3000 рублей пособие

Не выплачивают детское пособие на ребенка в Центре занятости населения уже три месяца, поделилась с жителями Бердска безработная из Нальчика.

-Мы с мужем встали на учет по безработице. На мужа оформили пособие 3000 рублей (выплаты на ребенка на 3 месяца, если один из родителей безработный). Мы, оба родителя, без работы. Заявление приняли, все утвердили. За 3 месяца мне перечислили 6200 рублей, мужу более 7000 рублей. Пособие на ребенка не видели в глаза. Я не одна такая, нас много. Напрашивается вопрос: для кого мы оформляли документы? - спрашивает Марина Емишева.

По словам Марины, на учет в ЦЗН они встали еще в июне. Ей назначили минимальное пособие — 4500 рублей. Детское пособие, у супругов 10-летний ребенок, оформили на мужа.

-На сегодняшний день из своих положенных 12500 рублей я получила 6100, муж из положенных 22500 рублей с учетом детского пособия получил чуть более 7000 рублей. Люди обили уже все пороги. Выходит человек в маске и говорит, что денег нет. Мне посмотрели по компьютеру и на бумажке написали, что мне перечислили. Спросила, почему такая сумма, сказали, что денег нет, будут по чуть-чуть перечислять. А уже пошел третий месяц, перечисления должны идти, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 16 сентября Марина Емишева.

Есть ли в Бердске подобные проблемы и как их можно решить?

По словам руководителя бердского Центра занятости населения Елены Дмитриевой, каждый случай, связанный с получением пособий, рассматривается индивидуально. И если у бердчан возникают какие-то вопросы, то они всегда получат на них ответ.

- Необходимо обратиться к нам с заявлением на электронную почту, и мы все распишем: за какой месяц, какое пособие будут получать. У всех пособия разные. К нам очень много идут обращений. И везде граждане ошибаются — им все правильно начисляют. Им прямо по дням расписывают, сколько стоит один день. Просто люди не совсем правильно понимают постановление или указ, который прочитали. Не знают, за какой период им выплатили. Это индивидуально в каждом случае. У нас считает машина, и не было еще ни одного случая, чтобы мы назначили пособие неверно. Если прислали документы на детей, то один из безработных супругов пособие получит, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Дмитриева.

Елена Дмитриева отметила, что если задержки пособия и происходят, то незначительные, два-три дня. И увеличенное пособие, с учетом выплаты на детей, выплачивают ежемесячно.