Кроссовки и холодильник: чего хотят осенью 2020 жители Новосибирска и Бердска

Осень 2020 года - такая же необычная, как и весь год. Если раньше жители страны закупались осенней одеждой, то в этом сентябре пришлось задуматься еще и о товарах для дистанционной работы и учебы.

В топ-10 запросов по России на Авито лидируют “кроссовки”

Осень 2020 года - такая же необычная, как и весь год. Если раньше жители страны закупались осенней одеждой, то в этом сентябре пришлось задуматься еще и о товарах для дистанционной работы и учебы. Эксперты Авито выяснили, что покупают россияне к осени и как готовятся к потенциальной второй волне пандемии. В топе запросов по стране “диван”, “монитор” и “комбинезон”. Новосибирцы в подготовке к осени ищут на платформе ветровки, диваны и компьютеры.

В августе и сентябре россияне традиционно начинают готовиться к холодам и запасаться вещами на осень и зиму. Чаще всего в этот период на Авито ищут товары для дома и одежду. В этом году из-за пандемии потребление россиян изменилось - люди стали покупать все для онлайна, например, товары для удаленной работы. Аналитики сервиса выяснили, что больше всего интересовало жителей страны, и как изменились запросы и продажи на платформе в этом году.

В топ-10 запросов по России на Авито лидируют “кроссовки” - их искали на платформе больше всего. На втором и третьем месте “холодильник” и “диван”. В пятерке также оказались запросы “комбинезон” и “телевизор”, которые заняли четвертое и пятое место соответственно. На шестой и седьмой строках - “телефон” и “iphone”. “Велосипед” популярен даже осенью - он оказался на 8 строчке рейтинга. Десятку замкнули запросы “шкаф” и “кровать”.

Топ-10 поисковых запросов на Авито за последний месяц:

кроссовки

холодильник

диван

комбинезон

телевизор

телефон

iphone



велосипедшкафкровать

Осенняя хандра и настроение “лежать”

В преддверии холодной осени россияне стараются создать дома комфортную обстановку и ищут мебель и технику для домашнего досуга. На 3 месте в поиске на Авито находится запрос “диван”, а продажи в подкатегории “Кровати, диваны и кресла” составляют самый большой процент от всех продаж по России за последний месяц - 2,8%. Вторая важная часть домашнего тандема - телевизор, этот запрос занимает 5 позицию в поиске, а категория “Телевизоры и проекторы” составляет 1% от продаж.

В Новосибирске “диван” находится на 21 месте в поиске, при этом товары категории “Кровати, диваны и кресла” занимают 2,7% от общего количества продаж по региону. Поисковый запрос “телевизор” закрепился на 27 строке, а продажи в категории “Телевизоры и проекторы” составили 0,9% от общегородских.

Любители видеоигр в прошедшем месяце активно интересовались приобретением игровых приставок, при этом в поиске лидирует запрос “ps4” - он находится на 22 позиции в рейтинге всех запросов по стране, а самый главный конкурент PlayStation - Xbox - расположился значительно ниже - на 147 строке. Продажи товаров из категории “Игровые приставки” составляют 0,9% от общих по России.

В Новосибирске запрос “ps4” находится на 90 строке поиска по городу, а продажи в категории “Игровые приставки” за прошедший месяц составили 0,8% от общих по городу.

А если удаленка?

Этой осенью россияне готовятся к потенциально возможной второй волне пандемии, и из-за перспективы остаться работать и учиться из дома, активно интересуются покупкой компьютеров, ноутбуков и рабочих столов. Запрос “компьютер” занял 31 строку рейтинга поиска по всей России, а недалеко от него - на 33 позиции - расположился “ноутбук”. Однако, несмотря на то, что компьютеры ищут чаще, чем ноутбуки, по продажам за последний месяц они лидируют: категория “Ноутбуки” заняла 1,3% от всех продаж по России, а “Настольные компьютеры” - 0,8%. На 30 строке поиска расположились “мониторы”, а продажи в этой подкатегории составили 0,6% от продаж по стране.

В Новосибирске компьютеры также наиболее популярны, чем ноутбуки в поиске, но не в продажах. Запрос “компьютер” в течение последнего месяца занял 66 строку поиска, а “ноутбук” оказался на 85 позиции, однако продажи в категории “Настольные компьютеры” составили 0,7% от общегородских продаж, а раздел “Ноутбуки” занял 1,2%.

“Компьютерный стол” в прошедшем месяце вышел на 34 позицию поиска, а “компьютерное кресло” оказалось на 172 строке, при этом продажи в категории “Компьютерные столы и кресла” составили 0,8% от общих по России.

В Новосибирске запрос “компьютерный стол” занял 126 позицию в поиске. “Компьютерное кресло” искали намного реже - этот запрос находится на 326 строке. Продажи в категории “Компьютерные столы и кресла” составили 0,8% от общих продаж по городу.



Все на прогулку!

Ежегодно осенью традиционно растет спрос на теплые вещи, и в этом году, несмотря на потенциальные риски возвращения режима самоизоляции, наблюдается положительная динамика в количестве запросов и продажах. В топе запросов по одежде оказался “комбинезон”, он занял 4 позицию среди всего поиска по России. Ищут как варианты для взрослых, так и для детей, при этом детские комбинезоны заняли суммарно 1% от всех продаж по стране (по 0,5% в категориях “Для девочек” и “Для мальчиков”).

В Новосибирске запрос “комбинезон” за прошедший месяц вышел на 5 строку поиска, а продажи детских моделей составили 1,3% от общегородских продаж на Авито.

Среди всей обуви на Авито этой осенью самыми популярными стали “ботинки” и “резиновые сапоги”, они расположились на 12 и 37 строках рейтинга запросов соответственно. При этом обувь для взрослых составила 3,3% от продаж на площадке за последний месяц, а детская - 4,5%.

Новосибирцы также начали закупаться осенними ботинками, этот запрос расположился на 11 строке поиска, а “резиновые сапоги” на дождливую осень оказались на 30 позиции. Продажи в подразделе “Обувь” за прошедший месяц состояли из 5,8% обуви для детей и 3,4% - для взрослых.

В категории “Верхняя одежда” все стабильно: в топе поиска - “куртка”, этот запрос занимает 15 строку в рейтинге по всей стране. На 40 месте запрос “кожаная куртка”, менее популярной оказалась “ветровка” (43 позиция), а 46 строку занял запрос “пальто”. Прежде всего россияне стараются “утеплить” детей, объем продаж детской верхней одежды за последний месяц составил 3,6%, а взрослой - 2,4%.

В Новосибирске запрос “ветровка” стал первым по популярности в категории “Верхняя одежда” и занял 3 позицию в общегородском рейтинге. На 16 строке поиска оказался запрос “куртка”, а на 23 - “кожаная куртка”. Продажи детской верхней одежды составили 5,3% от продаж по городу, а взрослой - 3,1%.