Попала ли Новосибирская область в рейтинг благополучных регионов по коронавирусу?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Две трети российских регионов — в числе наиболее благополучных территорий по доле выздоровевших от коронавируса Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах. Данные приводятся по состоянию на 15 сентября. В статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. ТОП-3 регионов РФ на 15 сентября, с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса, вновь изменился:

1-е место теперь делят Ханты-Мансийский АО и Республика Башкортостан (96%); 2-е место — Астраханская область (95%); 3-е место делят Чукотский АО и Ярославская области (94%). В СФО доля выздоровевших остается, как и неделю назад, равной 83% и опережает общероссийский показатель. Округ все еще удерживает 2-е место в тройке федеральных округов — лидеров по доле выздоровевших от коронавируса. 1-е место — у Уральского ФО. Здесь доля выздоровевших равняется 84%, и также превосходит общероссийский показатель. В общероссийский ТОП-20 регионов с наибольшим процентом выздоровевших от коронавируса входят три региона СФО:

Республика Тыва (9-е место); Новосибирская область (12-е место); Алтайский край (13-е место). Динамика по регионам России • Число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 15 сентября составляет 53 (их стало меньше на 1). Это наиболее благополучные территории, их почти две трети. В их числе, как и ранее — Новосибирская, Омская, Томская область, Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.

• Еще в 23 регионах РФ доля выздоровевших колеблется от 72 до 80%. Их стало больше на 1. Сюда входят Иркутская, Кемеровская области и Красноярский край. • 9 регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших от 35 до 70%. Среди них все регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО — здесь всего 35% излечившихся от COVID-19, Республика Крым и Саратовская область (по 65%). Всего в России выздоровели 884 305 человек.