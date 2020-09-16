Запретили пить и рожать детей участникам испытаний вакцины "Спутник V"

Участникам испытаний вакцины "Спутник V" дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомились РИА Новости.

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", — уточняется в документе.

Забеременевших немедленно отстранять от вакцинации и возьмут под наблюдение.



В свою очередь, мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.Добровольцам также необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования — воздержаться от его чрезмерного потребления. Курильщиков просят ограничиться десятью сигаретами в день.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат получил название "Спутник V", его производство уже началось.На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев.Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.

Источник: РИА Новости