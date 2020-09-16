ОСАГО за 1 500 рублей продают автовладельцам. Денег за ДТП ждать не стоит

В период пандемии большинство договоров заключались онлайн, и это сыграло на руку мошенникам - распространенная на рынке обманная схема с электронными полисами ОСАГО приобрела новые формы.

В случае ДТП выплату получить не удастся

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предупредил о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО, когда злоумышленники предлагают полисы по значительно заниженной цене. Об этом сообщается в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

"В период пандемии большинство договоров заключались онлайн, и это сыграло на руку мошенникам - распространенная на рынке обманная схема с электронными полисами ОСАГО приобрела новые формы. Злоумышленники пользуются доверчивостью граждан, желающих сэкономить в этот непростой период, и продают полисы по цене значительно ниже рыночной", - отметил вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

По данным союза, мошенники предупреждают покупателей, стремясь оградить себя от серьезных последствий, что полис имеет ограничения - его можно предъявить ГИБДД, зарегистрировать с ним транспортные средства и т. д., но в случае ДТП выплату получить не удастся.

"Если настоящий страховой полис стоит в среднем около 5 300 рублей, то его цена в рамках сомнительной схемы составляет порядка 1 500 рублей. Эти условия на первый взгляд могут показаться привлекательными для граждан, особенно в свете снижения их доходов на фоне ухудшения экономической ситуации. Однако важно понимать, что такой договор ОСАГО будет считаться сфальсифицированным, и при наступлении страхового случая выплата по нему не будет производиться", - отметил Ефремов.