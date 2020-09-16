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Авто / Общество

Каждому пятому водителю хамят сотрудники ГИБДД. Результаты опроса

15:34 16.09.2020 Фото: Flickr
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Исследование среди российских автомобилистов показало, что сотрудники Госавтоинспекции стали более доброжелательными. Но не только.

Каждому пятому водителю хамят сотрудники ГИБДД. Результаты опроса
Водители сообщили о появлении более вежливых инспекторов ГИБДД

Примерно одна треть российских водителей считает, что инспекторы ГИБДД стали более вежливыми. Это следует из опроса сайта Drom.ru, в котором приняли участие более 10 тыс. автомобилистов из разных регионов России.

Респондентов попросили ответить на вопрос: «Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения стали вежливее, вы согласны?». С этим утверждением согласилось 34% опрошенных, а еще 28% заявили, что «они и раньше были вежливыми».

При этом 12% водителей считают, что в целом отношение инспекторов к автомобилистам изменилось в «лучшую сторону», однако среди них по-прежнему встречается хамство во время оформления документов. Пятая часть респондентов (21%) выбрала вариант ответа: «Нет, везде хамят, как и раньше».

Источник: autonews

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