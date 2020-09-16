Громкие разговоры по телефону больше всего бесят россиян на работе. Что еще, узнайте ответы аналитиков

В опросе приняли участие более 4,6 тыс. респондентов из всех регионов России.

Названы самые раздражающие россиян привычки коллег

Аналитики выяснили, какие привычки коллег раздражают россиян больше всего. Соответствующие результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников опубликовала «Работа.ру».

Так, самой раздражающей назвали привычку слишком громко разговаривать по телефону на рабочем месте — этот вариант отметили 36% опрошенных, мусор на рабочих местах коллег раздражает 35%.

Ещё 34% заявили, что их возмущает привычка коллег делать работу в последний момент. 30% респондентов отметили, что их не устраивают слишком частые перекуры коллег в рабочее время.

Частые отгулы вызывают раздражение у 21% опрошенных, а 13% участников исследования недовольны, что некоторые их коллеги употребляют слишком много спиртного во время корпоративов.

В опросе приняли участие более 4,6 тыс. респондентов из всех регионов России.