"Отвечать за это я буду перед Богом": Тарзан публично признался в измене Наташе Королевой

"Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой". - сказал Тарзан подписчикам.

Брак Тарзана и Наташи Королевой, похоже, трещит по швам

Сергей Глушко на своей официальной странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором публично признался, что изменил жене Наташе Королевой:

-Всем доброго времени суток! Я Глушко Сергей, он же Тарзан, хочу сделать официальное заявление. На фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, мою семью и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене. Я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я, это был человек, похожий на меня, или еще что-то там. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь. Сказал это раз и навсегда.